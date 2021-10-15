«العيادة» صداع في رأس أنشيلوتي!



أنور إبراهيم (القاهرة)



رغم أننا في الأسابيع الأولى للموسم الجديد 2021-2022، إلا أن عيادة ريال مدريد لا تكاد تخلو من اللاعبين المصابين، ما دفع الطاقم الطبي للفريق إلى إجراء تقييم شامل للموقف قبل المواجهتين المهمتين اللذين سيخوضهما «الملكي»، خلال الفترة المقبلة، حيث ينزل ضيفاً يوم الثلاثاء المقبل على شاختار دونتسك الأوكراني، في الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال «الشامبيونزليج»، ثم يواجه برشلونة بملعب «الكامب نو» في «كلاسيكو الأرض» يوم 24 أكتوبر الجاري في الدوري الإسباني «الليجا».

وكانت مشكلة الإصابات في دفاع «الملكي» سبباً في إثارة قلق الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني وتسببت في ارتباك حساباته ، وإن كان اطمأن على تحسن حالة النمساوي ديفيد ألابا قلب الدفاع، والذي يلعب أحياناً ظهيراً أيسر، بعد إصابته بكدمة خفيفة في ركبته، وتأكد من قدرته على خوض مباراة شاختار.

كما تحسنت حالة البرازيلي إيدر مليتاو قلب الدفاع الآخر، والذي أصيب مع منتخب بلاده في مباراة كولومبيا «صفر- صفر» في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وسيجري فحوصات جديدة للتأكد من سلامته.

وعاد الفرنسي الشاب إدواردو كامافينجا إلى المشاركة في التدريبات، بعد أن رحل مبكراً من معسكر منتخب الشباب الفرنسي تحت21 سنة، بسبب إصابة في قدمه واحتمالات مشاركته في مباراة شاختار قائمة، مثلما عاد البلجيكي إيدن هازارد بإصابة عضلية، بعد مشاركته مع منتخب «الشياطين الحمر» في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، وخسارته من منتخب فرنسا 1-2.

وسيقوم الطاقم الطبي بتقييم حالة الجناح الإسباني ماركو أسنسيو الذي اشتكى من إصابة قبل السفر إلى كييف.

أما الظهير الأيمن داني كارباخال، فقد تم استبعاده رسمياً من السفر مع الفريق، ولكن من المنتظر أن يلحق بمباراة «الكلاسيكو» الإسباني بين برشلونة والريال يوم 24 أكتوبر الجاري، ما لم يطرأ جديد على حالته.

ومازال الإسباني داني سيبايوس والويلزي جاريث بيل يواصلان التأهيل بمفردهما داخل صالة الألعاب، وتم استبعادهما تماماً عن لقاء شاختار، بينما تبقى أمام المهاجم الدومينيكي ماريانو دياز فرصة ضئيلة للحاق بالقائمة المسافرة إلى كييف عاصمة أوكرانيا.