سكولز: «الزميل» يستحق فرصة جديدة مع «الشياطين»!



أنور إبراهيم (القاهرة)

لا يسلم النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي من الهجوم والانتقاد منذ أن تولى قيادة «الشياطين الحمر»، وزادت حدة الانتقادات هذا الموسم نتيجة تذبذب نتائج الفريق صعوداً وهبوطاً، واعتراضاً على حلوله التكتيكية وتشكيلاته وتغييراته.

ورغم ذلك، يلقى التأييد داخل مجلس الإدارة، ومن نجوم الفريق السابقين في عصره الذهبي تحت قيادة السير أليكس أريكسون، مثل بول سكولز أسطورة «الشياطين الحمر»، من 1993 إلى 2003، والذي قال في تصريحات نقلها موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، إن سولسكاير ما زال يستحق فرصة مع «الشياطين»، والمزيد من الوقت في موسمه الثالث، بعد أن نجح في إقناع إدارة «اليونايتد» بضم عدد لا بأس به من النجوم ذوي المواصفات العالمية، مثل هاري ماجواير، وبرونو فيرنانديز، إدينسون كافاني، ورافائيل فاران، وجادون سانشو، ولا يمكن نسيان دوره في إقناع كريستيانو رونالدو الذي زامله لاعباً في الفريق، بالعودة إلى «اليونايتد».

وأضاف سكولز، الذي أحرز11 لقباً في الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، ولقبين في «الشامبيونزليج» أن زميله السابق يستحق بالفعل وقتاً أطول، بعد أن نجح خلال عامين ونصف العام في بناء فريق قوي، وكل ما يحتاجه الآن هو أن يضع اللاعبين في إطار تنظيم سليم، وعلينا أن نعطيه هذا الموسم على الأقل، لكي يثبت أنه قادر على قيادة «اليونايتد» نحو الألقاب والبطولات.