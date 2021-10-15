مبابي يرفض «كنوز العالم»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



تزايدت التكهنات بشأن مستقبل النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي «22 عاماً» مهاجم باريس سان جيرمان، وكثرت التساؤلات فيما يتعلق بالقميص الذي سيرتديه في موسم 2022-2023، هل هو قميص النادي الباريسي، أم قميص ريال مدريد؟!.

وينتهي عقد مبابي في يونيو 2021، وتؤكد الصحافة الإسبانية أن انتقال مبابي إلى الريال مسألة وقت، وذكرت صحيفة آس أنها تثق تماماً بأن هذا النجم الشاب بطل العالم المتوج بـ «مونديال 2018» في روسيا، سيكون مع «الميرنجي» في الصيف المقبل، وأن إدارة «البلانكوس» لا يساورها أدنى شك في ذلك.

وقالت الصحيفة إن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي يتحلى بالهدوء التام بصدد هذا الملف، ويأمل في توقيع مبابي للريال مجاناً في صفقة انتقال حر.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها الخاصة أن مبابي اتخذ قراره بالفعل، ولن يمد عقده مع سان جيرمان، ولو حصل على «ذهب العالم» كله، وهو تصريح قوي وفقاً للصحيفة وسيترتب عليه ردود فعل أكثر قوة خلال الساعات والأيام القادمة، في ظل تعدد الإشاعات التي تحيط بمستقبل هذا الشاب الفرنسي.

ومن جانبه، ذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية أنه انتظاراً لحدوث تطورات جديدة في هذا الملف، ما بين احتمالات بقاء أو رحيل، فإن مبابي تواجد في قائمة فريقه الفرنسي خلال مواجهته لفريق أنجيه في إطار الجولة العاشرة للدوري الفرنسي «ليج آن».

يذكر أن مبابي كان أبدى استياءه الشديد من تصريحات رئيس النادي الباريسي والبرازيلي ليوناردو المدير الرياضي، لتعاملهما معه وكأنه مرتزق، ولما شاب هذه التصريحات من تسلط وعنجهية، إذ قال رئيس النادي: سيبقى مبابي في باريس، ولن نبيعه أبداً، ولن نتركه يغادر مجاناً !، ورد اللاعب لاحقاً بقوله: إنه أمر مخيف أن يقول لك رئيسك إنك لن ترحل مجاناً أبداً، فعندما سمعت ذلك أصابتني الدهشة الشديدة وقلت لنفسي: إذاً ما الذي سيحدث هنا الآن؟.