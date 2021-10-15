أُنس جابر.. أول عربية بين المصنفات العشر على العالم

أنس جابر

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أعلن اتحاد اللاعبات المحترفات للتنس أن التونسية أُنس جابر أصبحت أول لاعبة عربية تتقدم بين أول عشر مصنفات على العالم بعد بلوغها الدور قبل النهائي ببطولة إنديان ويلز بفوزها على الإستونية أنيت كونتافيت بنتيجة 7-5 و6-3 الليلة الماضية. وقالت أُنس بعد المباراة "الحلم أصبح حقيقة. هذا أمر كنت أريده... منذ أن كنت أبلغ 16 عاما. "الدخول بين أول عشر مصنفات مجرد بداية. أعلم أنني استحق هذا المكان منذ فترة طويلة. لكني أرغب في إثبات أنني استحق الوجود في هذه المكانة". وأشارت أُنس، التي ستواجه الإسبانية باولو بادوسا في الدور قبل النهائي، إلى أنها واجهت العديد من العوائق في مسيرتها بسبب خلفيتها. وأضافت "رفض الرعاة التعامل معي بسبب المكان الذي اتيت منه وهذا ليس عدلا. لم أفهم السبب من قبل وتقبلته. أنا فخورة بما أنا عليه الآن وعدم اعتمادي على الآخرين. "ربما مر الجميع بمسيرة صعبة. لا أقول إنني واجهت الظروف الأصعب". وتابعت "لم أرد الاعتماد على رعاة أو شخص غير مهتم بالتنس أو الرياضة بشكل عام. هذا منحني الشجاعة للاستمرار وتحقيق أهدافي والآن أنا بين أول عشر مصنفات". وحصدت اللاعبة البالغ عمرها 27 عاما خمس من 12 نقطة لكسر إرسال منافستها الإستونية لتحقق انتصارها 48 هذا الموسم وهو أكثر من أي لاعبة أخرى في بطولات المحترفات. وكانت أُنس بلغت نهائي بطولة شيكاجو في وقت سابق من الشهر الحالي كما أصبحت أول لاعبة عربية تفوز بلقب في بطولات المحترفات عندما نالت لقب برمنجهام في يونيو.

المصدر: رويترز