6 منافسات لقفز الحواجز في بوذيب

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم منافسات الأسبوع الثالث لدوري قفز الحواجز على ميدان صالة سلطان بن زايد الكبرى، في قرية بوذيب للقدرة بإقامة 6 منافسات تجمع فرسان وفارسات قفز الحواجز المنتسبين إلى أندية ومراكز الفروسية في ستة أشواط متنوعة المواصفات، وتقام خلال يومين، وتكتسب منافسات الأسبوع الثالث أهميتها كونها أول منافسات الموسم يتم فيها احتساب النقاط لدوري القفز في موسمه العاشر.

وخصصت منافستان لكل فئة بواقع منافسة في كل يوم، وشوط المستوى الأول بمواصفات المرحلتين الخاصة، وصمم مساره بحواجز يبلغ ارتفاعها (135) سم، والثاني من نفس المستوى يوم السبت بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز يبلغ ارتفاعها (140) سم.

وتختتم منافسات كل يوم بشوط للفرسان من المستوى الثاني، و(الجونيورز) وأصحاب خيول القفز الصغيرة عمر (5 و6) سنوات، الأولى بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز يتراوح ارتفاعها بين (115 120) سم، والثانية في ختام منافسات السبت بمواصفات المرحلتين، ويصمم مسارها بحواجز يبلغ ارتفاعها (120) سم.