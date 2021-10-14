خالد بن محمد بن زايد يشهد تدريبات المنتخب الوطني للجوجيتسو

أبوظبي (وام)

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، تدريبات المنتخب الوطني للجو جيتسو، في إطار الاستعدادات للبطولات القادمة.

وأشاد سموه بإسهامات المنتخب الوطني في تنمية الرياضة، والأداء الذي قدمه في المنافسات السابقة، الأمر الذي أسهم في توسيع قاعدة ممارسي الجو جيتسو على مستوى الدولة.

وسلط سموه الضوء على أهمية برامج تدريب البراعم والواعدين في تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة. وعبر سموه عن اعتزازه بإنجازات الفريق، وأثنى على جهود الكادر التدريبي والإداري لدعم الفريق والاستعداد للبطولات القادمة في نوفمبر.

وتستضيف أبوظبي بطولة العالم للجو جيتسو بين 3 و11 نوفمبر المقبل، تتبعها النسخة 13 من بطولة أبوظبي العالمية للجو جيتسو خلال الفترة بين 14 و19 من الشهر ذاته.