«المحترفين».. مرحباً بالعالم

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

تزينت الحسابات الرسمية لأندية «دوري أدنوك للمحترفين»، بشعار «إكسبو 2020»، بالتزامن مع انطلاق فعاليات المعرض العالمي في دبي، بداية من الأول من أكتوبر الجاري، وهو الحدث الذي تحتضنه الإمارات، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، بمشاركة قياسية تاريخية من مختلف دول العالم، حيث يجمع 192 دولة تحت سقف واحد.

وزين شعار «إكسبو 2020» واجهة الحسابات الرسمية لاتحاد الكرة، ورابطة المحترفين، بجانب معظم أندية «دوري أدنوك للمحترفين»، بالتزامن مع نهاية مباريات الجولة السادسة للدوري، والذي أطلقت عليها رابطة المحترفين، شعار جولة «إكسبو 2020»، حيث رفعت ملاعب الأندية شعار المعرض العالمي، إلى جانب الفعاليات الاحتفالية المرافقة للحدث، والترويج له عبر منصات رابطة المحترفين، في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن «إكسبو 2020 دبي» عن توقيع اتفاق تعاون مع نادي العين، حيث سيرحب «إكسبو» بلاعبي «الزعيم» وجمهوره في فعاليات ضمن موقع الحدث العالمي تشمل حصصاً تدريبية وفرصاً للقاء النجوم والتفاعل معهم، وسيحمل لاعبو العين شعار «إكسبو 2020 دبي» على قمصانهم.

واحتفى الوحدة بالحدث العالمي الكبير بعبارة «مرحبا بالعالم»، مع نشر صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بـ «تغريدة» على الحساب الرسمي للنادي.

واختار حساب عجمان على «تويتر»، عبارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، والتي قال فيها «دولة الإمارات ما هي دولة عالمية، ولكن العالم في دولة»، وأضاف «نرحب بالعالم في إكسبو دبي، وكالعادة دبي كوكب آخر».

ورحب الحساب الرسمي لنادي الوصل على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بضيوف الإمارات، وزوار معرض «إكسبو 2020»، وقال في «تغريدة»، بالتزامن مع حفل الافتتاح «أهلاً بالعالم في كوكب دبي»، في المقابل نشر حساب الجزيرة «حامل لقب الدوري» «تغريدة» مماثلة حملت صورة قائد «فخر أبوظبي» علي خصيف، وهو يحتضن كرة بشعار «إكسبو 2020» قال فيها «يوم مليء بالفخر لوطننا الذي يستقبل العالم». ودشن عدد من الأندية ونجوم المستديرة زياراتهم إلى الحدث العالمي الضخم، وتعرفوا على أجنحته المختلفة، بما تحمل من تنوع، وتعكس حضارات وتاريخ وحاضر شعوب العالم.

الحمادي: «أكاديمية العنابي» تزور الحدث

أكد عبد الباسط الحمادي عضو شركة الوحدة لكرة القدم مشرف عام أكاديمية النادي ومدارس الكرة، أنهم بصدد ترتيب زيارات لمنسوبي الأكاديمية ولاعبيها إلى «إكسبو»، خلال الفترة المقبلة، حتى يتاح لهم الوقوف على الطبيعة والتعرف على هذا العالمي الذي تستضيفه الدولة عن قرب.

وقال: «إكسبو 2020» حدث عالمي استثنائي تستضيفه الدولة في «دانة الدنيا» دبي، وهو من الأحداث التي لا يمكن تفويتها خاصة إنها على أرضنا وقد لا تتكرر للأجيال الحالية، وأن يشاهدوا مناسبة ضخمة بهذا الحجم وفي الدولة، لذلك الجميع حريص على زيارته والتعرف على العالم عبره.

وأضاف: أنظار العالم كله تتجه إلى الإمارات وإلى دبي، للتعرف على الجديد في عدد من المجالات خلال الحدث، وفخورون بما تقوم به قيادتنا الرشيدة ودولتنا التي أصبحت رائدة عالمياً.

«الإمبراطور».. يشيد بـ«لقاء الحضارات»

مراد المصري (دبي)

عبّر نجوم الوصل عن إعجابهم بروعة التنظيم في معرض «إكسبو 2020 دبي»، في الحدث الذي وصفوه بالفريد من نوعه في التقاء الحضارات والدول على أرض الإمارات، بشكل لا يحدث إلا في هذه الدولة التي يعيش على أرضها على مدار العام أكثر من 200 جنسية بتناغم وأمن.

ويرى المدرب البرازيلي أودير هيلمان، أن زيارة «إكسبو» فرصة رائعة، خصوصاً في ظل التحضيرات الهائلة التي تم إنجازها خلال زمن قياسي، وهو ما تابعناه في الرحلة عبر المترو، وصولاً إلى موقع الحدث الذي كان متميزاً بتفاصيله كافة، وجاء التنقل داخله كأنه رحلة حول العالم على الأقدام، وبالتأكيد سأقوم باصطحاب عائلتي لزيارته أيضاً.

وأكد الأوروجوياني ميشيل أراوخو، لاعب الوصل، أنه حدث لم يسبق له عيشه سابقاً، وكان من الرائع رؤية هذه الشعوب والأجنحة التي تروي حكاية دول العالم جميعها هنا، ومن الفخر أنني رأيت جناح بلادي هنا الذي يتميز بعرضه حكاية الرياضة وكرة القدم تحديداً بوصفها صاحبة إنجازات تمتد لعقود طويلة من الزمن، من أبرزها الفوز مرتين بلقب كأس العالم.

وأشار البرازيلي إدريلسون لاعب الوصل إلى، أن الحدث أنيق بتفاصيله كافة، ولعل ما يزيد من الفخر لنا كلاعبين أن الساحة الرئيسية تحمل اسم «الوصل»، ومع وجود شعار المعرض على قمصاننا، فإن المسؤولية مضاعفة لنا هذا الموسم لتقديم أقصى طاقتنا، سواء لتحقيق الانتصارات للجماهير، وبما يتزامن مع هذا الحدث العالمي في الإمارات.

فيما يرى البرازيلي راميرو، أن الفريق كان محظوظاً، بكونه من أوائل أندية «دوري أدنوك للمحترفين»، الذي يقوم بزيارة المعرض، على أمل تكرار الزيارة مرة أخرى رفقة الأهل والأصدقاء أيضاً، بالنظر للخدمات المتوفرة التي تلائم جميع الأعمار، وتتيح لنا اكتساب معارف عن العالم.

شباب الأهلي.. مبادرة استثنائية

تقدم شباب الأهلي أندية كرة القدم في الدولة بالمبادرة التي أعلن عنها، بمنح موظفيه 6 أيام إجازة استثنائية لتمكينهم وعائلاتهم من زيارة معرض إكسبو 2020 دبي، وذلك للاستمتاع بالحدث التاريخي الذي تستضيفه الدولة، وحضور فعالياته، والتعرف على احدث الابتكارات والاختراعات التي توصل إليها العالم في جميع المجالات، بالإضافة، إلى التعرف على الجهود التي بذلتها الدولة لاستضافة المعرض في افضل صورة تعكس الوجه الحضاري لدولتنا.

وبدأ لاعبو شباب الأهلي في زيارة معرض إكسبو منذ أيامه الأولى،حيث ستكون الزيارات في البداية بشكل فردي حسب ظروف اللاعبين، على أن يتم برمجة زيارات لفرق المراحل السنية في مختلف الألعاب بالنادي.

وحرص لاعبو شباب الأهلي سواء الحاليين، أو الذين انتقلوا إلى أندية أخرى على أن يكونوا من أول اللاعبين من «دوري أدنوك للمحترفين»، الذين ينالون شرف زيارة معرض «إكسبو 2020»، حيث زار كل من عبد الله النقبي وخميس إسماعيل لاعبي شباب الأهلي، وإسماعيل الحمادي المنتقل إلى خورفكان، ووليد حسين الذي تمت إعارته إلى فريق الإمارات المعرض، وتجولوا في أجنحته، واستمتعوا بقضاء أوقات جميلة في فضائه، والتقطوا صوراً تذكارية، معبرين عن سعادتهم بزيارة الحدث العالمي الكبير.

توزي: حجزت التذاكر مبكراً

عبر البرتغالي توزي لاعب وسط «العميد» عن سعادته باستضافة الإمارات ودبي تحديداً لحدث «إكسبو العالمي»، وقال في حديث للاتحاد الرياضي «أعرف الكثير عن إكسبو وقمت بالفعل بحجز التذاكر لي ولعائلتي، وأتطلع لحضور أكبر عدد ممكن من المعارض والفعاليات».

وأضاف «سيكون حدثاً كبيراً ورائعاً ومهماً جداً بالنسبة لدولة الإمارات، وأعتقد أن الأشهر الستة المقبلة ستكون مشوقة وممتعة لكل الزوار والمقيمين في الإمارات، وبالنسبة لي فإنني سأحرص على الحضور لأني أثق بأنني سأستمتع بالكثير من اللحظات الرائعة، وأدعو الجميع بلا استثناء لحجز تذاكرهم والحضور وقضاء أوقات جميلة ومشوقة».