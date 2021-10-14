الزمالك وتوسكر الكيني «من دون جمهور»

القاهرة (د ب أ)

أكد السفير خالد الأبيض، سفير مصر في كينيا، أن مباراة الزمالك أمام مضيفه توسكر الكيني بذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، ستقام بدون حضور جماهيري في ظل الإجراءات الاحترازية بسبب انتشار فيروس كورونا.

كان السفير المصري حرص على زيارة بعثة الفريق الأبيض اليوم الخميس في فندق الإقامة بالعاصمة الكينية نيروبي للاطمئنان على أفراد البعثة.

وقال الأبيض في تصريحات اليوم إنه حرص علي الاطمئنان على أحوال البعثة خلال زيارته للفريق في فندق الإقامة بنيروبي.

وأضاف أن الأجواء مهيأة للزمالك لتقديم مباراة قوية أمام توسكر في اللقاء المقرر له بعد غدٍ السبت على ملعب «نيايو» الوطني. وأوضح أن بعثة الزمالك كانت طلباتها بسيطة، متمنياً أن تكون السفارة لبت جميع طلبات البعثة، موضحاً أنه على تواصل مستمر مع مسؤولي النادي من قبل السفر.

وشدد على أن الدوري المصري أقوى بكثير من نظيره الكيني، مضيفاً أن فريقي توسكر وجورماهيا هما الأقوى في الدوري الكيني حالياً، وأشار إلى أن فرص الزمالك كبيرة في الفوز بالمباراة.