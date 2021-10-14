258 لاعباً من 18 نادياً في باكورة موسم «أم الألعاب»

دبي (الاتحاد)

يدشن اتحاد ألعاب القوى موسمه الجديد 2021- 2022 ببطولة الدولة الفردية لاختراق الضاحية التي تستضيفها حديقة الورقاء بدبي بمشاركة 258 لاعباً ولاعبة يمثلون 18 نادياً هي شباب الأهلي، النصر، العين، دبا الحصن، الفجيرة، الشارقة، حتا، الحمرية، فلج المعلا، الإمارات، خورفكان، الرمس، مسافي، الجزيرة الحمراء، البطائح، مليحة، اتحاد كلباء، والشارقة لرياضة المرأة.

وتبدأ المنافسات في الساعة الثانية والنصف ظهر الغد بسباق فئة أشبال بنات لمسافة 2 كلم، ثم يقام في الموعد نفسه سباق فئة أشبال بنين لمسابقة 2 كلم ثم فئة ناشئات لمسافة 2 كلم وفئة ناشئين لمسافة 4 كلم في الثالثة عصراً وفئة الشابات لمسافة 3 كلم في الثالثة والنصف عصراً وفئة السيدات لمسافة 3 كلم في التوقيت نفسه، ويعقبه سباق فئة الشباب لمسافة 6 كلم في الرابعة عصراً، وأخيراً فئة الرجال لمسافة 8 كلم في الرابعة والنصف عصراً.

ووجه اللواء الدكتور محمد عبدالله المر رئيس اتحاد ألعاب القوى التهنئة إلى جميع الأندية بمناسبة تدشين وانطلاق الموسم الرياضي الجديد لرياضة «أم الألعاب» وقال: الاتحاد يضطلع بجهود كبيرة لتطوير اللعبة والعمل على جميع المعطيات التي تعزز انطلاقتها القوة والارتقاء بالنتائج إلى المستوى المشرف الذي يعبر عن التطلعات الكبيرة في المواسم القادمة لتحقيق التطلعات المرجوة في رفع اسم الدولة في منصات التتويج على جميع الصعد بالثقة الكبيرة في المواهب والقدرات الموجودة، والتي يعمل مجلس إدارة الاتحاد على تطويرها وتهيئة أفضل الظروف الخاصة بالتأهيل والإعداد لتكون قادرة على إظهار ردة الفعل القوية في المنافسات الإقليمية والقارية والدولية.