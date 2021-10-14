راشد بن دلموك يزور هيئة الإمارات لسباق الخيل

دبي (الاتحاد)

زار الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل مقر الهيئة في دبي بحضور المهندس محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة المدير العام للهيئة وعدد من المسؤولين.

واطلع الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم من المهندس محمد سعيد الشحي على آخر الاستعدادات للموسم الجديد الذي ينطلق 29 أكتوبر الجاري، كما التقى بالعاملين في الهيئة وأشاد بالجهود الاستثنائية التي قاموا بها الموسم الماضي، مطالباً إياهم بمواصلة هذا التميز في بداية الموسم الجديد. وتقدم الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل على دعم سموهما المتواصل لسباقات الخيل و الرؤية الثاقبة التي أسهمت في تطور سباقات الدولة و أوصلتها إلى العالمية، مشيرا بأن الهدف الدائم هو رفع اسم الإمارات عالياً في كافة المحافل.

وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم أنه تم مناقشة خلال الاجتماع مع المسؤولين في الهيئة عدد من الأمور المتعلقة بسباقات الخيل والخطط التي سوف يتم تنفيذها. و أضاف: هدفنا هو نقل سباقات الخيل في الدولة إلى مستوى جديد من التطور وفق توجيهات القيادة الرشيدة، لذا يستوجب على الجميع التعاون والتنسيق لتحقيق هذه الأهداف.