ميكالي: تدريبات الظفرة جادة وقوية



محمد سيد أحمد (أبوظبي)

شدد البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب الظفرة، على أن فريقه جاهز لمواجهة النصر بعد غد «السبت»، في ذهاب الدور الأول لكأس رابطة المحترفين، والتي يستضيفها استاد حمدان بن زايد بمنطقة الظفرة، ووصف المنافس بالجيد، ويملك مجموعة من اللاعبين المتميزين.

وقال: اللاعبون يؤدون تدريباتهم بصورة وجادة وقوية منذ تسلمي مهمة تدريب الفريق قبل أسبوعين، والفترة ربما لا تكون كافية لتغيير طريقة وأسلوب لعب الفريق الذي اشتهر بهما خلال الموسم، ومع مرور الوقت ستكون له طريقته وأسلوبه المختلف، الجميع يتدرب حالياً، ماعدا أحمد علي ومحمد سيف وسعيد الكثيري، والتشكيلة التي سأدفع بها في المباراة أستقر عليها بعد تدريب الغد.

من جهته، قال محمد الجنيبي لاعب الظفرة: نتمنى أن يكون ظهور الفريق الأول خلال رابطة المحترفين جيداً وقوياً، ويعكس مجهودات مجلس إدارة النادي وشركة كرة القدم في الإضافات الجديدة بالفريق وتغيير الجهاز الفني.

وأضاف: ندرك صعوبة المباراة وقوة المنافس الذي يملك عدداً كبيراً من اللاعبين المواطنين والأجانب أصحاب المواهب والخبرات، ورغبتنا قوية في تقديم مباراة قوية لنتمكن من الحفاظ على حظوظنا في المسابقة.