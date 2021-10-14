«المحترفين» تطلق المرحلة الرابعة من «بناء المهارات»



أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت رابطة المحترفين، المرحلة الرابعة من برنامج بناء المهارات التعليمية لموظفي أندية المحترفين لعام 2021، والمرحلة مخصصة لمحرري محتوى الموقع الإلكتروني وإدارة التواصل الاجتماعي، وفق الخطة الاستراتيجية للرابطة 2020-2030، التي تقوم على تطوير جميع عناصر الاحتراف، وفي مقدمتها الكفاءات الإدارية والوظيفية، للارتقاء بكرة القدم الإماراتية بشكل متكامل.

وشهدت فعاليات المرحلة الرابعة، عقد ورشة عمل تخصصية بحضور محرري محتوى الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل في أندية رابطة المحترفين الإماراتية مع نخبة من أبرز الخبراء العالميين، تم فيهما التركيز على التعرف على أهمية دور موظفي محرري محتوى الموقع الإلكتروني وإدارة التواصل الاجتماعي في أندية كرة القدم، هذا وسيتم استكمال البرنامج من خلال عقد ورشة تخصصية أخرى في الأسبوع المقبل تهدف إلى استعراض وشرح أفضل الممارسات في كيفية زيادة عدد المتابعين، وصنع محتوى إبداعي مبتكر وتعزيز التفاعل مع الجماهير.

كما ستقوم الرابطة بعقد جلسات إرشادية عبر الإنترنت، مع موجهين معترف بهم عالمياً، لمدة ثمانية أسابيع، موجهة لمحرري محتوى الموقع الإلكتروني وإدارة التواصل الاجتماعي، على أن تتم المشاركة في مسابقة تنافسية بين الأندية يتم من خلالها العمل على الوصول إلى زيادة عدد المتابعين على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالأندية.

ويتواصل برنامج بناء المهارات التعليمية لموظفي الأندية للعام الرابع على التوالي، بعد النجاحات التي حققها على مدار السنوات الثلاث الماضية، من خلال سعيه لدعم موظفي الأندية في حياتهم المهنية، ومساعدة الأندية على تحقيق المزيد من درجات التقدم في مجالات الاحتراف على الصعد كافة.