تعديل موعد مباراة الوحدة وخورفكان



أبوظبي (الاتحاد)



وافقت اللجنة الفنية لرابطة المحترفين، على طلب تعديل موعد مباراة الوحدة أمام ضيفه خورفكان، في إياب الدور الأول لكأس رابطة المحترفين، للموسم 2021- 2022، لتقام في الساعة السادسة مساء الأحد 7 نوفمبر المقبل، بدلاً عن موعدها الأول، والمحدد مساء الثلاثاء 26 أكتوبر الجاري.

تأتي موافقة رابطة المحترفين، واللجنة الفنية على طلب نادي الوحدة، بتأجيل موعد المباراة، دعماً لمشوار النادي في المراحل الحاسمة لدوري أبطال آسيا، وتأكيداً على المساندة المستمرة لأنديتنا في «المشاركات القارية»، أملاً في تحقيق النتائج المطلوبة، والتأهل إلى المباراة النهائية، بما ينعكس إيجاباً على تصنيف الإمارات الآسيوي، وهو ما سيعود بالنفع لكل الأندية المحترفة.

وأعربت الرابطة عن أمنياتها بالتوفيق للوحدة في استمرار مشاركته القارية في أبطال آسيا، حيث يلتقي منافسه النصر السعودي في الساعة السابعة مساء السبت المقبل، على ستاد «مرسول بارك»، بالعاصمة السعودية الرياض في الدور ربع النهائي.