روز يتعجل عودة هالاند

دورتموند (د ب أ)

قال ماركو روز المدير الفني لفريق بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم إن فريقه يأمل أن يستعيد خدمات إيرلينج هالاند في مباراته أمام ماينز المقرر إقامتها بعد غدٍ السبت.

وغاب هالاند عن آخر ثلاث مباريات لدورتموند ومباراتي المنتخب النرويجي في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم بسبب إصابة في الفخذ، وقال روز إنه سيقرر ما إذا كان بإمكان هالاند اللعب من عدمه خلال وقت قصير.

وقال روز: «إيرلينج في تدريب متكامل من نوع ما، سنرى ما سيحدث وسنجرب كل شيء، ولكنه يقترب».

في المقابل تأكد غياب المدافع رافاييل جويريرو ولاعب خط الوسط محمود داوود والمهاجم يوسوفا موكوكو بينما تحوم الشكوك حول جاهزية ثورجان هازارد البدنية، فيما يتواجد الثنائي توماس مونييه ومانويل أكانجي من بين العائدين من فترة التوقف الدولي بإصابات.

وقال روز: «لدينا علامات استفهام كثيرة ونريد تحويلها إلى علامات تعجب بحلول عطلة نهاية الأسبوع».

ويحتل دورتموند المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني، بفارق نقطة واحدة خلف بايرن ميونيخ، حامل اللقب، وباير ليفركوزن، اللذين يواجهان بعضهما يوم الأحد المقبل. ويمكن لدورتموند أن يحتل صدارة الترتيب لمدة 24 ساعة على الأقل في حال الفوز على ماينز، ولكن روز يظل حذراً.

وقال روز: «بو سفينسون، مدرب ماينز، يقوم بعمل مذهل، سيكون من الصعب صنع فرص لتسجيل الأهداف أمامهم، وهم لا يحتاجون للكثير من الفرص لتسجيل الأهداف».

ورحب روز بقرار زيادة أعداد الجماهير لتصل إلى 60 ألف متفرج في الملعب من أصل 81 ألف مشجع هي السعة القصوى لملعب دورتموند، وذلك وفقاً للوائح فيروس كورونا المعدلة.

وقال روز: «الأجواء تتحسن للأفضل، كنا نفتقد هذا العامل، نتطلع لهذا كثيراً».