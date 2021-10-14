مهاجم ساوثهامبتون يغيب عن مواجهة ليدز

لندن (رويترز)

قال المدرب رالف هازنهوتل اليوم الخميس، إن تشي آدمز مهاجم ساوثهامبتون سيغيب عن مباراة فريقه على أرضه أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال اللعب مع منتخب اسكتلندا.

واستبعد آدمز من مواجهة اسكتلندا أمام جزر فارو بعد إصابته في الفوز 3-2 على إسرائيل في هامبدون بارك.

وقال هازنهوتل في مؤتمر صحفي: «الإصابة ليست خطيرة لكنه سيغيب عن مباراة مطلع الأسبوع، لم أشاهد باقي اللاعبين لكن التقارير بشأنهم مشجعة».

ويحتل فريق المدرب هازنهوتل الذي لم يحقق أي انتصار حتى الآن المركز 17 بأربع نقاط من سبع مباريات. وتوقع هازنهوتل مباراة صعبة أمام ليدز الذي يتقدم عليه بمركز في الترتيب.