مسار «محفوف بالمخاطر» في سباق فرنسا للدراجات 2022

باريس (رويترز)

أعلن منظمو سباق فرنسا للدراجات للرجال اليوم الخميس عن مسار محفوف بالمخاطر لنسخة 2022 يشمل المنافسة في رياح شديدة وطرق من الحصى وقمم جبال صعبة.

وسينطلق السباق بمرحلة فردي ضد الساعة لمسافة 13 كيلومتراً في كوبنهاجن قبل أن تنقل المرحلة الثانية المتسابقين فوق جسر معلق يبلغ طوله الإجمالي 18 كيلومتراً.

وقال كريستيان برودوم مدير سباق فرنسا للصحفيين: «الأجواء هناك عاصفة لمدة 364 يوماً في السنة، قد يخسر أي متسابق فرصته في المنافسة، اعتباراً من اليوم الثاني للسباق».

وفي حال تجاوز المراحل الأولى الصعبة في الدنمارك سيواجه المتسابقون تحدياً كبيراً على المسار المرصوف بالحصى في المرحلة الخامسة بين ليل وأرينبرج.

وقال تييري جوفينو نائب مدير السباق: «لعبور هذه المراحل والفوز بسباق فرنسا يجب أن تكون متسابقاً متعدد المواهب مع فريق كبير يدعمك بلا حدود».

وسيكون أول اختبار لمتخصصي الجبال في المرحلة السابعة في منطقة «لا بلانش دي بيل في»، التي حقق فيها حامل اللقب حالياً دراج فريق الإمارات تادي بوجاتشر لقبه الأول في 2020 بالتفوق على مواطنه السلوفيني بريموش روجليتش في مرحلة ضد الساعة الأخيرة.

وسحق بوجاتشر منافسيه في الجبال في النسخة الأخيرة، وأثبت أيضاً أنه متسابق قوي في سباقات اليوم الواحد بعد الفوز بسباقي لييج- باستوني- لييج ولومبارديا هذا العام.