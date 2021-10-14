الجو جيتسو يستشرف المستقبل بتحدي البراعم والناشئين

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق الجمعة بطولة التحدي للجو جيتسو في أبوظبي، بمشاركة مئات الأطفال والبراعم والناشئين من الفئات السنية بين 4 و15 عاماً، حيث تحظى البطولة باهتمام كبير من قبل الاتحاد لما لهذه الفئة من دور في رسم ملامح مستقبل اللعبة.

ويقول منصور الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد: «إن هذه البطولة تعبّر عن رؤية الاتحاد في مواصلة النمو والتطور والاستثمار في الأجيال الجديدة لتكون قادرة على تمثيل الدولة بما يواكب آمالها وتطلعاتها في تحقيق الريادة العالمية لهذه الرياضة، كما أنها تمثّل نقطة انطلاق أساسية نحو إنتاج جيل جديد طموح من الأبطال الإماراتيين».

وتابع الظاهري: «تخصيص عدد من البطولات لفئة الصغار ينمّي مواهبهم على البساط لمواجهة الخصوم بشكل احترافي، ويساهم في تنمية مهاراتهم لدى التعامل مع التحديات وإكسابهم الثقة بالنفس، ناهيك عن تهيئهم بشكل مثالي وممنهج للدخول في عالم الاحتراف».

وأشاد بالدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الجو جيتسو وغيرها من الألعاب من قبل القيادة الرشيدة، بما يوفر أفضل بيئة تنافسية لنشر الرياضات المختلفة، وصناعة الأبطال وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية. وتعتبر بطولة التحدي إحدى البطولات المحلية المهمة التي ينظمها الاتحاد، وتحظى بمكانة خاصة ضمن أجندة الفعاليات كونها تستهدف الفئات الأصغر سناً التي تمثل مستقبل اللعبة في الدولة.

وترسخ البطولة رؤية الاتحاد حول المساهمة في بناء جيل قوي قادر على تحمل مسؤولياته والتفوق في شتى الميادين والمجالات. كما يهدف الاتحاد إلى نشر ممارسة رياضة الجو جيتسو في المجتمع والارتقاء بها كأسلوب حياة يعود بالكثير من الجوانب الإيجابية على الممارسين، سواء على الصعيد البدني أو النفسي أو العقلي. وتجدر الإشارة إلى أن بطولة التحدي مخصصة حصراً لحملة الأحزمة الأبيض والرمادي والأصفر والبرتقالي والأخضر.

وتنطلق منافسات اليوم الأول بنزالات الأطفال من الفئة الأولى من مواليد 2016 – 2017، والأطفال من الفئة الثانية من مواليد 2014 – 2015، والفئة الثالثة من مواليد 2016 – 2017.