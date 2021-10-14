4 اندية تطارد حلم نهائي كأس نائب رئيس الدولة للطائرة

معتصم عبدالله (دبي)

تتنافس أندية النصر والعين والوصل وشباب الأهلي على بطاقتي التأهل لنهائي كأس نائب رئيس الدولة للطائرة «باكورة مسابقات موسم 2021- 2022»، حيث يلتقي «العميد» بمنافسه «الزعيم» في السابعة مساء الغد على صالة نادي الجزيرة بأبوظبي، و«الإمبراطور» بمنافسه «الفرسان» على صالة نادي النصر في التوقيت ذاته، ضمن الدور نصف النهائي.

وتصدر النصر ترتيب المجموعة في الدور التمهيدي بثلاثة انتصارات على التوالي أمام الجزيرة 3-0، حتا 3-1، شباب الأهلي 3-1 ليضرب موعداً مع العين وصيف المجموعة الثانية، في الوقت الذي حاز فيه الوصل على صدارة المجموعة الثانية ليلعب في مواجهة شباب الأهلي «حامل اللقب» ووصيف المجموعة الأولى.

ووزعت الفرق الثمانية المشاركة في كأس نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة، على مجموعتين في الدور التمهيدي، حيث ضمت كل مجموعة 4 أندية، ولعب كل فريق ثلاث مباريات في الطريق نحو الأدوار الإقصائية «الترضية، قبل النهائي، والنهائي». وبعيداً عن المنافسة على بطاقتي النهائي، يلتقي يوم غدا ايضاً في مباراتي دور الترضية حتا وبني ياس في الساعة الخامسة مساء على ملعب صالة نادي عجمان في مواجهة مرتقبة لحسم الصراع على المركزين الخامس والسادس، فيما يلعب في التوقيت ذاته الجزيرة وعجمان على صالة نادي العين لحسم المنافسة على المركزين السابع والثامن.