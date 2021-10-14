نادال لا يعرف موعد عودته!

لندن (رويترز)

أكد الإسباني رفائيل نادال نجم التنس أنه لا يعرف موعد عودته للمباريات، حيث يعكف حالياً على التعافي من إصابة متكررة في القدم أنهت موسمه مبكراً في 2021.

وكانت آخر مباراة خاضها نادال الحاصل على 20 لقباً في البطولات الأربع الكبرى في أغسطس الماضي في واشنطن. وعانى نادال من مشاكل في الظهر في بداية العام الجاري قبل الانسحاب من ويمبلدون وأولمبياد طوكيو.

وأعلن قبل انطلاق أميركا المفتوحة أن الإصابة في قدمه اليسرى ستبعده حتى نهاية العام.

وقال اللاعب الإسباني البالغ عمره 35 عاماً والمصنف السادس حالياً أمس الأربعاء في مسقط رأسه مايوركا: أرغب في التعافي تماماً من هذه الإصابة، لا أعرف تحديداً موعد عودتي، أعمل بكل قوة يومياً أتبع برنامجاً معيناً للتعافي، هناك أشياء لا نستطيع السيطرة عليها 100٪، لكني أعرف جيداً أهدافي، وأتحلى بالإيجابية.