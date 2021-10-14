معسكر نوفمبر يجهز اليد لـ «الآسيوية»

دبي (وام)

بدأ منتخب اليد تجمعه الرابع في دبي تحت إشراف المدير الفني الجزائري سفيان حيواني، ضمن برنامج إعداده لبطولة آسيا بالدمام خلال الفترة من 18 إلى 30 يناير، المؤهلة لمونديال كأس العالم 2023 بكل من بولندا والسويد.

ويخضع اللاعبون خلال التجمع إلى تدريبات مكثفة لرفع معدلات اللياقة البدنية وتحقيق التجانس المطلوب بين اللاعبين للظهور بالمستوى المأمول في الاستحقاقات الدولية المهمة، وضمان الحصول على بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم.

وأكد عبدالله الكعبي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات، أن العلاقة بين المدرب واللاعبين على أعلى مستوى من التفاهم، حيث سبق له العمل في الإمارات من قبل كمدير فني لنادي الشارقة، وأن التجمع الحالي مقام في صالة زعبيل بنادي الوصل سينتقل إلى نادي الشارقة غدا، وإلى نادي مليحة بعد غد.

وأشار إلى أنه سيغيب عن التجمع 5 لاعبين من نادي العين لانخراطهم مع فريقهم في الاستعداد للمشاركة في البطولة العربية بتونس، و4 لاعبين مع نادي الجزيرة للسبب نفسه، حيث سيشارك في البطولة أيضاً، فضلاً عن لاعبين اثنين من الشارقة تمت استعارتهما من قبل نادي العين بهدف دعم صفوفه في البطولة، وبالتالي فإن هناك 23 لاعباً تقريباً تحت تصرف الجهاز الفني في التجمع الحالي.

وعن أبرز محطات برنامج الإعداد الخاص بالمنتخب في الشهور المقبلة.. قال الكعبي:«تم اعتماد إقامة معسكر خارجي للمنتخب في 22 نوفمبر المقبل لمدة أسبوعين في إحدى هذه الدول البوسنة أو سلوفينيا أو مصر، وسنستقر على إحداها قبل نهاية الشهر الجاري لإقامة المعسكر بها وإجراء عدد من المباريات الودية خلاله، وبعد العودة من المعسكر في ديسمبر سنقيم تجمعين، ثم نسافر إلى البحرين لإقامة مباراتين وديتين خلال الفترة من 18 إلى 22 ديسمبر، ومن ثم يعود المنتخب للدولة لإقامة معسكر داخلي، استعداداً للسفر إلى الكويت للمشاركة في البطولة الخليجية التي ستنطلق 6 يناير، وبعد العودة من الكويت سنخوض مباراتين وديتين مع أندية الدولة، ونتوجه بعد ذلك إلى الدمام في المملكة العربية السعودية للمشاركة في البطولة الآسيوية التي نعتبرها أهم أولوية بالنسبة لنا في المرحلة الراهنة».