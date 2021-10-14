بعثة منتخب السيدات تغادر إلى قيرغيزستان

دبي (الاتحاد)

غادرت بعثة منتخب السيدات لكرة القدم، إلى العاصمة القرغيزية بيشكيك، للمشاركة في التصفيات الآسيوية التي تُقام من 18 إلى 24 أكتوبر الجاري، فيما تجرى النهائيات في الهند من 20 يناير إلى 6 فبراير 2022.

تضم بعثة المنتخب 22 لاعبة وهن: مها البلوشي، أمل وائل، فاطمة جاسم، صالحة راشد، روان الحمادي، سارة البلوشي، عنود العنزي، نوف العنزي، آية وليد، نهال عبدالعزيز، نعيمة إبراهيم، ليلى المهيري، عائشة غياث، شهد خالد، عالية حميد، عفراء المهيري، أريج الحمادي، بدرية المنصوري، عيده الشحي، غنيمة راشد، أمينة الحوسني، فاطمة المرزوقي.

ويفتتح منتخبنا مشواره في التصفيات بمواجهة جوام يوم 18 أكتوبر، ويلعب المباراة الثانية أمام لبنان يوم 21 أكتوبر، وفي المباراة الثالثة يواجه ميانمار يوم 24 من الشهر ذاته، ضمن مباريات المجموعة الرابعة.

وأكدت أمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة كرة القدم النسائية، أن منتخب السيدات حظي بدعم كبير من مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، خلال فترات الإعداد المختلفة، التي تضمنت معسكرات داخلية، وخوض مباريات دولية ودية، لتحضير المنتخب على الوجه الأمثل لمشاركته الثانية في التصفيات الآسيوية، والتي نطمح من خلالها إلى أن تكون مشاركة إيجابية، وأشارت إلى أن المنتخب يضم تشكيلة مميزة من اللاعبات اللاتي يُمثلن نخبة كرة قدم السيدات في الإمارات.

وأشادت بوشلاخ بجهود الجهاز الفني للمنتخب تحت قيادة المدربة الوطنية حورية الطاهري خلال فترات الإعداد، وأيضاً بالتزام وجدية اللاعبات خلال الفترة الماضية المتعلقة بالبرنامج الخاص بالتحضير للتصفيات الآسيوية، ودعت اللاعبات إلى أهمية رفع معدل التركيز وتنفيذ التوجيهات الفنية بدقة خلال المباريات لتحقيق الهدف المنشود.