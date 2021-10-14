استقالة الاتحاد السوري بـ «مؤتمر استثنائي»

دمشق (أ ف ب)

أقرّ الاتحاد الرياضي العام، أعلى سلطة رياضية في سوريا، في تعميم له عقد اجتماع استثنائي للجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم الثلاثاء المقبل، على أن يتم التطرق لقبول استقالة رئيس وأعضاء الاتحاد، إثر النتائج السلبية في الدور الحاسم لتصفيات مونديال 2022.

وذكر الاتحاد الرياضي العام أن الاجتماع سيتطرق إلى نقطتين أساسيتين وهما «التصويت على قبول استقالات رئيس وأعضاء اتحاد الكرة والمصادقة على تشكيل لجنة مؤقتة مكلفة بتسيير أمور الاتحاد والتحضير لإجراء المؤتمر الانتخابي لمجلس إدارة الاتحاد القادم خلال مدة من ثلاثة الى ستة أشهر».

ولم يذكر البيان كيفية وتاريخ تقديم اتحاد الكرة الذي يرأسه حاتم الغايب باستقالته التي تردد أنها حصلت بعد خسارة منتخب سوريا أمام نظيره اللبناني في عمان 2-3، ضمن الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الآسيوية الأولى من الدور الثالث الحاسم المؤهل إلى «مونديال 2022».

ويحتل المنتخب السوري المركز السادس الأخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة مقابل 10نقاط لإيران المتصدرة و8 نقاط لكوريا الجنوبية و5 نقاط للبنان و3 للإمارات والعراق.