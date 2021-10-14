«العم سام» ينعش الأمل

لوس أنجلوس (أ ف ب)

استعاد المنتخب الأميركي توازنه، بعد فوزه على ضيفه الكوستاريكي 2-1 في مباراة شهدت إصابة حارس الأخير وباريس سان جيرمان الفرنسي، كيلور نافاس في ذراعه اليمنى في الجولة السادسة من الدور الثالث في تصفيات منطقة كونكاكاف المؤهلة إلى مونديال 2022، فيما عزّزت المكسيك صدارتها بفوزها على مضيفتها السلفادور بهدفين نظيفين.

في كولومبوس، قلبت الولايات المتحدة تأخرها بهدف في الدقيقة الأولى سجله كيشير فولر، إلى فوز بفضل هدف التعادل من لاعب برشلونة الإسباني سيرجينيو ديست، قبل أن تخطف النقاط الثلاث عبر النيران الصديقة بعدما ارتدت كرة سددها تيموثي وياه، نجل النجم الليبيري السابق جورج، من القائم لتصطدم بالحارس البديل ليونيل مورييرا ومنه إلى الشباك.

وحلّ مورييرا بدلاً من نافاس «34 عاماً» الذي أصيب بذراعه اليمنى في مباراته الدولية الرقم 99 وخرج بين الشوطين، لتتلقى آماله ضربة قوية في ظل المنافسة التي تجمعه هذا العام مع ناديه الباريسي مع الوافد الجديد الإيطالي جانلويجي دوناروما.

ولم يصدر عن الاتحاد الكوستاريكي للعبة أي توضيح بشأن مدة غياب حارس سان جيرمان والمتوج بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا مع فريقه السابق ريال مدريد الإسباني.

وتعرّض مدرب المنتخب الأميركي جريج بيرهالتر لانتقادت لاذعة بعد الخسارة الأولى على الإطلاق أمام بنما في التصفيات بنتيجة صفر-1، على خلفية قراره بالاعتماد على تشكيلة مغايرة تماماً لتلك التي فازت على جامايكا 2-صفر الخميس في أوستن.

وأدخل بيرهالتر 10 تبديلات مقارنة مع المباراة السابقة، فبدا فريقه أكثر تهديداً وحيوية، فيما اعتبرت التشكيلة التي خاضت اللقاء الأصغر تبدأ مباراة في تصفيات مؤهلة إلى «المونديال»، حيث بلغ معدل أعمار اللاعبين 22 عاماً و229 يوماً.

دفع بيرهالتر بوياه الابن «21 عاماً» الذي يدافع عن ألوان بطل فرنسا ليل قبل فترة قصيرة من صافرة البداية بعد إصابة لاعب دي سي يونايتد كريس أريولا خلال فترة الإحماء.

تقدّمت كوستاريكا بفضل هجمة مرتدة وصلت إلى رونالد ماتاريا الذي تفوّق على ديست على الجناح الأيسر ليمرّر كرة إلى القائم البعيد، تابعها فولر «على الطاير» في الشباك بعد دقيقة من صافرة البداية.

استحوذ أصحاب الأرض على الكرة من دون فعالية، قبل أن يخترق وياه الطرف الأيسر ويمرر في العمق إلى لاعب فالنسيا الإسباني، يونس موسى على الجهة المعاكسة ومنه إلى ديست ليسدد بالقدم اليسرى في الزاوية العليا للحارس نافاس، ليعود وياه ويتسبب بالهدف الثاني والفوز.

ورفع المنتخب الأميركي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني من 6 مباريات، متأخراً بفارق 3 نقاط عن نظيره المكسيكي الفائز على السلفادور في عقر دارها.

افتتحت المكسيك التسجيل عبر رأسية هيكتور مورينو في الدقيقة 30، قبل أن يضيف راوول خيمينيس الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

وعانى المنتخبان من النقص العددي، فلعب أصحاب الأرض بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 48 بعدما طرد الحكم اللاعب ماريو جاكوبو، قبل أن يرفع البطاقة الحمراء مجدداً بوجه اللاعب المكسيكي نستور أروخو في الدقيقة 67.

وتقدمت كندا للمركز الثالث مع 10 نقاط بعد فوزها الكبير على بنما 4-1 في تورنتو، في مباراة تألق خلالها نجم بايرن ميونيخ الألماني ألفونسو ديفيس صاحب هدف التقدم في الدقيقة 66.

وكانت بنما افتتحت التسجيل عبر رولاندو بلاكبيرن، لتدرك كندا التعادل عبر النيران الصديقة بفضل ميكايل موريو، ليضيف ديفيس الثاني وتاجون بوكانان الثالث، فيما اختتم جوناثان ديفيد المهرجان التهديفي في الدقيقة 78.

وحققت جامايكا فوزها الأول في التصفيات الحالية على حساب مضيفتها هندوراس 2-صفر، في سان بدرو سولا.