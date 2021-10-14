راشد بن حميد يُجدد ثقته بلاعبي المنتخب

دبي (الاتحاد)



جدد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم ثقته بلاعبي المنتخب الوطني، مثمناً الجهود التي بذلوها خلال المعسكرات والمباريات، مشيداً بإخلاصهم والتزامهم وانضباطهم، وحرصهم على تحقيق طموحات جمهور الكرة الإماراتية.

وأكد رئيس الاتحاد رفضه الإساءة لنجوم المنتخب الذين قدموا الكثير للكرة الإماراتية، وما زالوا يجتهدون ويسعون لتحقيق نتائج إيجابية في كل البطولات التي يشاركون فيها، مشيراً إلى أن عدم توفيقهم في بعض المباريات، لا يعطي الحق للبعض بانتقادهم بطرق تخالف قيم المجتمع الإماراتي، مقدراً في الوقت نفسه ردة فعل الجمهور على النتائج الحالية، داعياً إلى النقد البناء الذي يساعد في الحل، وكذلك تقديم الدعم الذي يُسهم في رفع معنويات اللاعبين وتحضيرهم للمباريات المقبلة.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، إن لجنة المنتخبات تعمل من أجل إعداد كل المنتخبات الوطنية، لغرض المشاركة في مختلف المنافسات، منوهاً إلى أن الإعداد وتغيير صورة المنتخبات نحو الأفضل، يحتاج إلى مزيد من الوقت والصبر، وقد أخذنا كل هذه النقاط في الحسبان في استراتيجية اتحاد الكرة.

وأضاف الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن مجلس إدارة اتحاد الكرة يحرص على دعم المنتخبات الوطنية كافة، خاصة المنتخب الأول.

وتقدم رئيس الاتحاد بالشكر والتقدير إلى الجماهير التي تؤازر المنتخب، وإلى كل من يدعم «الأبيض» ويُسهم في بناء قوته ويرفع معنوياته.