«الدوليون» في تدريبات الجزيرة



مصطفى الديب (أبوظبي)



ينتظم «الدوليون» في تدريبات الجزيرة غداً «الجمعة»، ومن المقرر أن يخضع اللاعبون لبرنامج خاص بعد المشاركة مع المنتخب في مباراتي إيران والعراق، وهم علي خصيف وعلي مبخوت وخليفة الحمادي ومحمد العطاس وعبد الله رمضان وخلفان مبارك.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة الهولندي مارسيل كايزر لتجهيز اللاعبين للمرحلة القادمة، خاصة على الصعيد النفسي، بعد الخسارة من إيران، والتعادل من العراق.

على جانب آخر، اطمأن كايزر على جاهزية لاعبيه، خاصة العائد من الإصابة عمر تراوري، في مباراة الكويت الودية، وانتهت بفوز الفريق الكويتي 2-1، وسجل هدف «فخر أبوظبي» الوحيد عمر تراوري، وقدم مستوى جيداً، الأمر الذي يؤكد عودته، بعد غياب لفترة لظروف الإصابة.

ويستعد الجزيرة لمباراة شباب الأهلي في الأسبوع السابع من «دوري أدنوك للمحترفين»، ولا يشارك الفريق في مباريات المجموعات بكأس الرابطة، لأنه تأهل إلى ربع النهائي مباشرة بوصفه بطل للدوري وكذلك شباب الأهلي بطل الكأس.