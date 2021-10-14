«العيار الثقيل» بين الفجيرة والبطائح في «الهواة»

فيصل النقبي (الفجيرة)



تنطلق الجولة الثانية لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بـ 4 مهمات غداً «الجمعة» أبرزها قمة الفجيرة والبطائح، على استاد الفجيرة في الساعة الخامسة مساءً، فيما يلعب دبا مع الرمس، ومسافي مع دبا الحصن، والحمرية مع التعاون، على أن تقام 3 لقاءات يوم السبت المقبل، حيث يلتقي الذيد مع حتا وجلف أف سي مع سيتي ومصفوت مع والعربي.

ويتصدر جلف أف سي «الوافد الجديد» إلى دوري «الهواة» قمة البطولة وله ثلاث نقاط، بالتساوي مع حتا والبطائح ودبا الحصن ومسافي والعربي والحمرية.

وشهدت الجولة الأولى 7 انتصارات، من دون أي تعادل، وتأتي الجولة الثانية، لتضع الفجيرة «الخاسر» أمام حتا في قمة «العيار الثقيل» أمام البطائح، ويتنظر أن يأتي الحوار مثيراً بينهما، كما يسعى جلف أف سي لمواصلة صدارته من خلال حصد الفوز الثاني على سيتي وصيف العام الماضي بدوري الثانية، في المواجهة المرتقبة بينها غداً.

ويتصدر الإيفواري إبراهيما دياكيتي صدارة هدافي الأولى برصيد هدفين، وشهدت الجولة الافتتاحية 14 هدفاً.

البرنامج



الجمعة

الفجيرة - البطائح 17:00

دبا - الرمس 17:00

مسافي -دبا الحصن 17:00

الحمرية -التعاون 17:05



السبت

الذيد - حتا 17:00

جلف أف سي - سيتي 17:05

مصفوت - العربي 17:05