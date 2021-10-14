3 مباريات في ذهاب الدور الأول لـ «كأس الرابطة»

معتصم عبدالله (دبي)



تستأنف جولة ذهاب الدور الأول لكأس رابطة المحترفين» لكرة القدم، بإقامة 5 مباريات، حيث يلتقي غداً «الجمعة»، العين مع الإمارات، على استاد هزاع بن زايد، واتحاد كلباء مع العروبة على ملعب كلباء، وعجمان مع الشارقة، على استاد راشد بن سعيد، ويلعب يوم السبت المقبل، بني ياس مع الوصل على ملعب «السماوي»، والظفرة مع النصر على استاد حمدان بن زايد في منطقة الظفرة.

وانطلقت جولة ذهاب الدور الأول بمواجهة مبكرة جمعت خورفكان والوحدة 3-2، مساء الجمعة الماضي، على استاد صقر بن محمد القاسمي، وذلك لمشاركة «العنابي» في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021، حيث يلتقي نظيره النصر السعودي مساء الغد، على ملعب «مرسول بارك» بالعاصمة السعودية الرياض.

وتطمح الفرق المتنافسة في ذهاب الدور الأول، إلى تحقيق نتائج إيجابية، قبل جولة الإياب المقررة يومي الاثنين والثلاثاء 25 و26 أكتوبر، أملاً في التأهل إلى ربع النهائي واللحاق بفريقي الجزيرة حامل لقب الدوري في الموسم الماضي، وشباب الأهلي حامل لقب الكأس المتأهلين مسبقاً.

وفي المقابل تخوض الفرق الستة غير المتأهلة إلى ربع النهائي مباريات «الترضية»، والمقررة بنظام الدوري من دور واحد، بحيث يلعب كل فريق مع منافسيه، لتحديد المراكز من «التاسع» وحتى «الرابع عشر» والمقررة أيام 12 و26 نوفمبر، 4 و9 ديسمبر، و23 يناير 2022.

ويرغب العين الذي يعد واحداً من فريقين فقط لم يتعرضا للخسارة في الموسم الحالي إلى جانب الوحدة، التأكيد على انطلاقته القوية في «دوري أدنوك للمحترفين»، حينما يستضيف الإمارات الساعي بدوره إلى تقديم صورة مغايرة عن بداية مشواره في الدوري، بعدما تكبد الخسارة في 6 مباريات على التوالي ليقبع في المركز الأخير.

وستكون مباراة اتحاد كلباء أمام العروبة «تاريخية»، لأنها الأولى التي تجمع الفريقين في «مسابقات المحترفين»، قبل المواجهة المرتقبة مساء الخميس المقبل على ذات الملعب، ضمن «الجولة السابعة» لـ «دوري أدنوك للمحترفين».

وتبدو الحظوظ متساوية بين الفريقين، لتحقيق أفضلية في مباراة ذهاب الدور الأول، عطفاً على نتائج الفريقين، في انطلاقة الموسم في مسابقة الدوري، حيث حصد «النمور» 4 نقاط من 4 تعادلات، مقابل الخسارة في مباراتين، فيما جمع العروبة 3 نقاط بالتعادل في ثلاث مباريات والخسارة في مثلها.

وتتجدد على استاد راشد بن سعيد بعجمان المواجهة المرتقبة بين «الجارين» عجمان والشارقة في «سيناريو مكرر» لمباراة الجولة الماضية للدوري، والتي انتهت بتفوق «البرتقالي» بهدف فراس بالعربي.

وتختتم مواجهات ذهاب الدور الأول غداً بمباراتي بني ياس مع الوصل، والظفرة مع النصر، واللتين تنطلقان في توقيت موحد «الخامسة مساءً»، بعدما ارتأت الرابطة تعديل التوقيت لإتاحة الفرصة أمام الجماهير الراغبة في متابعة مباراة الوحدة والنصر السعودي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

برنامج الذهاب



خورفكان - الوحدة 3-2

الجمعة



العين - الإمارات 18:15

اتحاد كلباء - العروبة 18:15

عجمان - الشارقة 20:15

السبت

بني ياس - الوصل 17:00

الظفرة - النصر 17:00