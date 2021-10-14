18 من خيول جودلفين تصل دبي للمشاركة في الموسم الجديد

محمد حسن (دبي)

وصلت إلى دبي أول دفعة من خيول جودلفين للمشاركة في موسم السباقات الإماراتي الجديد (2021 -2022) الذي ينطلق نهاية أكتوبر الجاري، وفي مقدمتها بطل ديربي الإمارات بمضمار ميدان الموسم الماضي الجواد «ريبيلس رومانس».

ويتقدم ابن الفحل «دباوي»، الذي يحمل أيضاً لقب سباق تجريبي 2000 جينيز الإماراتي، 18 من خيول الفريق الأزرق التي وصلت إلى إسطبلات المرموم في دبي في الأول من أكتوبر الجاري، وتضم القائمة أيضاً «ديزرت بيس» الفائز بسباق لمسافة الميل بميدان في مارس الماضي قبل أن يحل وصيفاً في ظهوره الأول في الولايات المتحدة الأميركية بمضمار بيلمونت في يونيو الماضي.

كما أرسل مدرب جودلفين شارلي أبلبي الفائز بـ 17 سباقاً الموسم الماضي في الإمارات، نخبة قوية من الخيول الصغيرة عمر 3 سنوات تضم الوصيف في سباق الفئة الأولى «وان رولر»، بالإضافة إلى أحد أبناء «دباوي» وهو المهر «كوينتيلوس» الفائز في آخر مشاركة له ببريطانيا.

وتضم قائمة الفريق الأزرق أيضاً «لاباروزا» الفائز بمضمار نيوماركت ببريطانيا عندما كان في عمر السنتين، و«فولكان ستار»، و«ويركو» و«شيستر فيز» وغيرها من الخيول القوية.

وبالإضافة إلى هذه الخيول التي يشرف عليها شارلي أبلبي، يتوقع أن تصل السبت مجموعة قوية لجودلفين بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور الذي أسرج تسعة فائزين بكأس دبي العالمي.