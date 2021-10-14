بطولة الاتحاد للمبارزة تجمع 120 لاعباً في الحزانة

أبوظبي (وام)

يستهل اتحاد المبارزة برنامج بطولاته المحلية للموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022 بإقامة أولى بطولات فئة العمومي رجالاً وسيدات، التي يستضيفها نادي الشارقة الرياضي بصالة النادي بمنطقة الحزانة اعتبارا من الغد وعلى مدار يومين.

ويشارك في المنافسات أكثر من 120 لاعباً ولاعبة بها، وتستهل المنافسات بنزالات الفتيات للفرق لفئة العمومي، والفردي في الأسلحة الثلاثة الايبيه والفلوريه والسابر، على أن تختتم المنافسات السبت بمشاركة أندية المبارزة بالدولة وهي بني ياس، وشباب الأهلي، والشارقة، ومؤسسة المرأة بالشارقة، والفجيرة، وأكاديمية أم كى اف ايه في دبي، ومركز العين للمبارزة.

وأكدت الدكتورة هدى المطروشي الأمين العام لاتحاد المبارزة، أن البطولة تكتسب أهمية خاصة كونها أولى بطولات روزنامة الموسم الجديد الذي اعتمدها مجلس إدارة الاتحاد، وتبلغ 12 بطولة محلية بواقع ثلاث بطولات لكل فئة من فئات العمومي، تحت 20 سنة، وتحت 17 سنة، وبطولتين لفئة تحت 13 سنة، و15 سنة، إضافة إلى بطولة تشمل جميع الفئات.

وأوضحت أن تنظيم الاتحاد للبطولة يأتي تأكيداً لعودة النشاط الكامل بعد عودة التدريبات لأندية الدولة ومراكز التدريب وأكاديميات المبارزة، منذ عدة أشهر، مشيدة بدور مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي والمهندس سليمان الهاجري رئيس منظومة الألعاب الفردية، وجميع أعضاء مجلس الإدارة ومنتسبي النادي لاستضافتهم للبطولة، وتوفير الدعم اللازم للاتحاد، معتبرة أن التعاون القائم بين النادي والاتحاد نموذج يحتذى به في الشراكة والتنسيق بين الاتحادات والأندية.

وعن الجانب التنظيمي للبطولة قالت الدكتورة المطروشي: اتحاد المبارزة خصص 5 ملاعب معدنية مدعومة بالأجهزة ولوحات احتساب النتائج الإلكترونية لكل جهاز، وتم ترشيح أبرز الحكام لإدارة المباريات وهم: سلطان المازمي، وعامر الناطور، وعلي المرزوقي، وحسام جلال، ومناد غازي، ومحمد أشرف، وعبد الرحيم الخياري وأحمد علي وأسندت اللجنة المنظمة للبطولة رئاسة اللجنة الفنية إلى المهندس سراج العلي، ومعه رامي سعيد، ولجنة التحكيم برئاسة الحكم الدولي موسى البلوشي، ولجنة الملاعب التي تضم أبو الدهب محمد، فيما سيشرف على البطولة إبراهيم خالد المدير التنفيذي للاتحاد.