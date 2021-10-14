فاتي على خطى بيدري في برشلونة

أنور إبراهيم (القاهرة)

يكثف خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، جهوده واتصالاته ومباحثاته مع عدد غير قليل من اللاعبين الشباب الذين يلعبون في النادي من أجل تمديد عقودهم لفترات طويلة وبرواتب أعلى، حتى يضمن مستقبل فريق الكرة في البارسا الذي ينشد العودة إلى منصات التتويج بالألقاب والبطولات في أقرب وقت ممكن. ومن بين هؤلاء النجوم الشباب، بيدري وجابي وأنسو فاتي، حيث شوهد خورخي مينديز وكيل أعمال هذا الأخير في برشلونة هذه الأيام.

وكشفت مصادر صحفية إسبانية أنه جاء للتفاوض مع لابورتا بخصوص لاعبه، إما بتمديد عقده أو الرحيل؛ إذ لم تعجبه شروط البارسا للتجديد. وينتهي عقد فاتي بنهاية هذا الموسم، ويأمل برشلونة تمديده عامين آخرين مع زيادة راتبه، ولهذا السبب سيجلس لابورتا مع مينديز لمناقشة صيغة العقد الجديد، ومثلما هو الوضع في حالة اللاعب بيدري الذي يوجد في وضع تعاقدي مماثل لوضع فاتي، فإن النادي يستهدف وضع شروط جديدة بالنسبة لفاتي تعكس أهميته للفريق، مع وضع شرط جزائي ضخم لتجنب إغراءات الأندية الأخرى.

وأوضحت المصادر نفسها أن فاتي الذي قام بتغيير وكيل أعماله مؤخراً، يؤكد سعادته بالوجود في كتالونيا وأنه مهتم بالاستمرار مع الفريق طويلاً، لحبه الشديد للنادي منذ صغره، وأيضاً بعد أن لمس بنفسه مدى حب الجماهير له بعد عودته من الإصابة ومشاركته في المباريات، فضلاً عن اقتناع إدارة برشلونة بأنه يمثل مع زملائه بيدري وجابي، مستقبل البلاوجرانا.

ولفت فاتي الأنظار بشدة في موسم 19/2020عندما كان يلعب تحت القيادة الفنية لأرنست فالفيردي، وأصبح وقتها لاعباً مهماً ومؤثراً في الفريق، لولا الإصابة الخطيرة التي لحقت به وقتها وأبعدته عن المستطيل الأخضر لفترة طويلة جداً، وعرقلت صعوده الصاروخي ليس مع برشلونة فقط، وإنما أيضاً مع منتخب الروخا الإسباني.