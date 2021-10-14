بوكيتينو: مستقبل مبابي مفتوح على كل الاحتمالات !

أنور إبراهيم (القاهرة)

لم يفقد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الأمل بعد في إمكانية استمرار نجمه الفرنسي الشاب كليان مبابي (22 سنة) مع الفريق وتمديد عقده، وقال في حديث لأحد البرامج الرياضية براديو كوبي الإسباني: إن مبابي سيتخذ القرار الذي يتعين عليه اتخاذه، وإن النادي سيبذل أقصى جهده للاحتفاظ به لأنه أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، فضلاً عن كونه صغير السن.

وتساءل بوكيتينو قائلاً: هل يمكن لأحد أن يتصور أن النادي لا يريد استمراره هنا لسنوات طويلة؟ إن إدارة النادي تسعى لإقناعه وإغرائه بكل السبل من أجل البقاء هنا، الموقف مفتوح على كل الاحتمالات، وإن أي شيء من الممكن أن يحدث، الوضع الذي استمر متجمداً بضعة أشهر من الممكن أن يتغير في المستقبل، مشيراً إلى أن سان جيرمان كنادٍ، يملك القدرة على إغرائه بالبقاء، على أن يكون في الوقت نفسه سعيداً بهذا البقاء.

وعلق بوكيتينو قائلاً: عقد اللاعب ينتهي في 30 يونيو 2022، وإمكانيات تغيير رأيه وصرف النظر عن الرحيل، مازالت قائمة.

وتطرق بوكيتينو في حديثه للرد على سؤال يتعلق بالمدافع الإسباني سيرجيو راموس لاعب الفريق الذي لم يشارك منذ مجيئه في الصيف الماضي وحتى الآن في أي مباراة بسبب الإصابة، وقال: راموس سيعود قريباً ولكنه لن يشارك في مباراة غد ضد أنجير في الجولة العاشرة للدوري الفرنسي «ليج آن»، رغم أن كثيرين كانوا ينتظرون مشاهدته على أرض الملعب بعد غيابه الطويل، وخاصة أن لاعبي أميركا الجنوبية (ميسي ودي ماريا ونيمار وماركينيوس) لن يلعبوا، حيث يشاركون منتخبات بلادهم في مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

واعترف بوكيتينو بأن راموس لم يشارك حتى الآن في التدريبات الجماعية للفريق، وقال إنه راضٍ عن التقدم الذي يحرزه، مشيراً إلى أن الماتادور الإسباني مصمم على العودة إلى منتخب الروخا بمجرد استعادة مستواه العالي. وعلق بوكيتينو قائلاً: راموس بطل عظيم ولا يمكن لأحد أن يشكك في قدراته وإمكانياته وموهبته الكروية، وهو ليس سعيداً بوضعه الحالي ولكنه يتمتع بقوة الإرادة للعودة من جديد.