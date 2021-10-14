ترينتين يحل وصيفاً في جولة فينيتو للدراجات

أبوظبي (الاتحاد)

قدّم ماتيو ترينتين من فريق الإمارات للدراجات أداء قوياً في سباق جولة فينيتو، حيث تمكن من اعتلاء منصة التتويج بعد أن حل في المركز الثاني في السباق الذي أقيم على مسار 168كم انطلاقاً من سيتاديلا وصولاً بادوفا، بينما فاز شاندرو ميوريس (فريق ألبيتشين-فينكس) بالمركز الأول.

وكان ترينتين قد انطلق في أداء هجومي إلى جانب منافسيه ميوريس وجواناثان ريستريبو (فريق أندروني)، حيث شكلوا معاً مجموعة متقدمة قبل 6 كم من خط النهاية، متقدمين على مجموعة من 25 دراجاً بينهم عدد من دراجي فريق الإمارات، الذين عملوا معاً على اللحاق بالمجموعة المتقدمة حتى نهاية السباق.

واضطر مارك هيرشي إلى التراجع بعد أن تعرض لحادث أثناء انطلاقه في أداء هجومي إلى جانب أليكسي لوتسينكو (أستانا)، حيث انزلق الدراج السويسري مع تجاوزه المنعطف على المنحدر، إلا أنه تمكن من إنهاء السباق ولم يتعرض لإصابة خطيرة. كما تمكن أليساندرو كوفي من الفوز بالمركز الخامس في السباق.

وتعليقاً على النتيجة، قال ماتيو ترينتين: «قدم الفريق أداء تكتيكياً قوياً، إلا أن زميلي مارك تعرض لحادث مع وصولنا إلى المنحدر، لذا انطلقت إلى جانب أوليسي وكوفي وفورمولو لمواصلة الهجوم، وتمكنت من التقدم والفوز بالمركز الثاني. يؤسفني أن أحتل المركز الثاني للمرة الثانية هذا الأسبوع، لكنني سأبذل قصارى جهدي يوم الأحد للفوز بالمركز الأول».