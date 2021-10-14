36 دارساً في دورة إعداد حكام الجودو

أبوظبي (الاتحاد)

تفتتح يوم غد دورة صقل وإعداد حكام الجودو التي ينظمها اتحاد المصارعة والجودو برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، بصالة نادي الشارقة الرياضي بمنطقة الحزانة، وتستمر لمده يومين بمشاركة 36 دارساً من الجنسين، وتشرف عليها لجنة الجودو المحلية بالاتحاد بالتعاون مع نادي الشارقة الرياضي.

ويحاضر في الدورة الحكم الدولي أحمد سليمان البلوشي معرفاً بمستجدات التحكيم في لعبة الجودو، من خلال محاضرات نظرية وعملية لآخر المستجدات، وما طرأ من تعديلات على قانون اللعبة من قبل الاتحاد الدولي للجودو، سيتم تطبيقها اعتباراً من بطولة كأس الاتحاد للأشبال والناشئين التي ينظمها الاتحاد بصالة نادي خورفكان الرياضي 22 أكتوبر الحالي، مدشناً بها موسمه الرياضي الذي ينتهي مايو 2022.

وأشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد بالمشاركة الإيجابية في الدورة التي تم التحضير لها بشكل جيد استعداداً لانطلاقة الموسم الذي سيكون وفقاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، متمنياً التوفيق للحكام المشاركين في الدورة في الاستفادة القصوى والتعرف على الجديد في قانون تحكيم الجودو.

وثمن الدرعي تعاون رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي المستمر كحال بقية الأندية التي ظلت تستضيف مسابقات الاتحاد السنوية، مما ساهم في استقرار مسيرة الاتحاد لحين اكتمال منشآت الاتحاد الجديدة في منطقة بني ياس في أبوظبي.