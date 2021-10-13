«الشارقة للدفاع عن النفس» يعزز الجانب الصحي لمنتسبيه

الشارقة (وام)

وقع نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس اتفاقية تعاون مشترك مع شركة «بشرة خير» لخدمات التعهدات الصحية والعلاجية، بهدف تحقيق أهداف ورؤية مجلس الشارقة الرياضي ومجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ببناء شراكات مع مؤسسات الدولة الداعمة للتوعية والثقافة الصحية، ولأجل تأمين أفضل الظروف الصحية لمنتسبي النادي، وبما يخدم رؤية الجانبين في خدمة مجتمع دولة الإمارات.

حضر مراسم التوقيع أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة النادي، وعبيد العسم السويدي عضو مجلس الإدارة، والمهندسة هنادي خليفة الكابوري المدير التنفيذي للنادي، بينما حضر من جانب الشركة الدكتور منير حمد المدير العام للشركة وممثلو العديد من الجهات الصحية.

وقال العويس: تعبر الاتفاقية ذات الطابع الصحي والرياضي في وقت واحد عن الشراكة المجتمعية بين مؤسسات المجتمع، متوجهاً بالشكر إلى شركة «بشرة خير» وأعضائها للثقة التي وضعت في النادي طرفاً في هذه الاتفاقية.

بدورها، قالت المهندسة الكابوري: إن النادي يضم أكثر من لاعب يمارس الرياضات الأربعة بشكل منتظم، لذلك دعت الحاجة إلى توفير الدعم الطبي لهم، إضافة إلى عوائلهم، ومن هنا جاءت فكرة الاتفاقية التي ستساهم بتطوير الجانب الصحي واللياقي لمنتسبي النادي، وذلك من خلال تقديم الخدمات الطبية للرياضيين والرعاية الصحية لمنتسبي النادي.

