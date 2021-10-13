كرة اليد تعاود نشاطها في نادي الإمارات

رأس الخيمة (الاتحاد)

عاودت لعبة كرة اليد نشاطها بنادي الإمارات من جديد، وجاء القرار في إطار اهتمام إدارة النادي بكل الألعاب، وأداء رسالتها في أن يكون النادي حاضناً لكل الشباب وإتاحة الفرصة لهم لممارسة هواياتهم المختلفة.

ورأت الإدارة أن يكون التدشين بفريق البراعم تدريجياً، يعقبها المراحل الأخرى لاحقاً وقريباً، وحضر تدشين اللعبة في الملاعب الخارجية وليد محمد عبد الكريم النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، ومنصور حسين إبراهيم عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم، وجمال أحمد القرصي عضو مجلس الإدارة مشرف الألعاب الفردية والجماعية، وعارفة صالح الفلاحي عضو مجلس الإدارة ورئيس فريق سفيرات النادي، وبحضور كذلك عدد من أعضاء سفيرات نادي الإمارات النسائي الذي تم تشكيله مؤخراً.

من جانبه، أعرب جمال أحمد القرصي عن سعادته بعودة نشاط كرة اليد من جديد، مقدماً شكره إلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم وحرصهم على عودة مزاولة نشاط اللعبة، آملاً أن يظهر الفريق بصورة طيبة وأن تعود المراحل والفئات السنية الأخرى في القريب العاجل.