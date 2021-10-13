موسيماني مستمر مع الأهلي المصري

القاهرة (د ب أ)

أكد أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق في النادي الأهلي المصري، استمرار الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، في منصبه حتى نهاية تعاقده، وذلك بعد جلسة عقدها موسيماني مع مسؤولي.

وقال توفيق في تصريحات اليوم الأربعاء، إنه تم الاتفاق على استكمال العقد الحالي الذي ينتهي بنهاية موسم 2021 - 2022 من دون أي تعديل على راتب المدير الفني، كما أن بيتسو لم يطلب أي زيادة على راتبه.

وأضاف أن الأهلي متمسك باستمراره في مهمته لقناعته بإمكاناته وقدرته على تحقيق طموحات النادي وجماهيره خلال المرحلة المقبلة، كما عبر موسيماني نفسه عن سعادته بالعمل في الأهلي ورغبته في استكمال مشواره مع الفريق.

وأوضح توفيق أن الجلسة التي جرت في أجواء ودية شهدت أيضاً حواراً إيجابياً حول بعض الأمور المستقبلية وكان هناك تفاهم كبير بين الطرفين، وتم الاتفاق على حسم كل هذه الأمور بنهاية العقد الحالي.

وكان موسيماني قد تولى تدريب الأهلي نهاية سبتمبر من العام الماضي، حيث نجح في قيادة الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا مرتين في نسختي 2020 و2021، وحصل على كأس مصر وكأس السوبر الأفريقي مرة.