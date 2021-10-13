أسطورة الكرة الطائرة: إكسبو أبهرني

دبي (الاتحاد)

عبر أسطورة الكرة الطائرة جيلبرتو أموري دي جودو فيلهو (جيبا) عن انبهاره الشديد بإكسبو 2020 دبي الذي يمثل أفضل أنموذج لمدن المستقبل بتقنياته وروعة التصميم والذي يقام تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل» كما أبدى إعجاب بالتطور الكبير والسريع الذي شهدته دبي خلال الآونة الأخيرة.

جاء ذلك خلال زيارة «جيبا» رئيس اللجنة الرياضيين في الاتحاد الدولي للكرة الطائرة إلى مقر مجلس دبي الرياضي ولقائه مع سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس.

واصطحب سعيد حارب النجم البرازيلي في جولة في أروقة المجلس زار فيها مختبر الابتكار حيث أبدى إعجابه بمحتوياته وبالأنشطة الرياضية الموجودة بالمجلس، كما قدم له كتاب «قصتي» باللغة الإنجليزية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتأتي زيارة جيبا الذي يعد أحد أفضل لاعبي الكرة الطائرة في التاريخ، خلال تواجده في إكسبو 2020 دبي مع وفد رسمي يضم أكثر من 200 شخص من ولاية بارانا جنوب البرازيل.

وعبر جيبا عن سعادته البالغة بتلقي كتاب «قصتي» وقال: «أنا معجب كبير بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأحب الطريقة التي تطورت بها دبي تحت قيادة سموه لتصبح واحدة من أهم المدن في العالم سواء على مستوى الاستثمار أو الترفيه».

وأضاف جيبا، الحاصل على الجائزة الأكثر قيمة في دورة الألعاب الأولمبية 2004، وبطولة العالم للاتحاد الدولي للكرة الطائرة 2006: «أنا متواجد في إكسبو 2020 منذ يومين وهو أمر لا يصدق، أنا مندهش حقًا بموقع إكسبو والتكنولوجيا المستخدمة فيه حيث يشعر الفرد أثناء تواجده هناك كأنه في مدينة المستقبل، وأنا أحرص على زيارة دبي بشكل مستمر منذ عام 2007، وقضاء العطلات فيها مع أسرتي للاستمتاع بالمنشآت السياحية والفندقية ومراكز التسوق الرائعة وكذلك الشواطئ الساحرة وأماكن ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها، وفي كل مرة أزور فيها دبي يزيد انبهاري بها فهي دائمًا متجددة وفي كل عام تزيد جمالًا وتظهر فيها أشياء جديدة، وفي الواقع أنا أحب دولة الإمارات وأحب شعبها كثيرًا فلي أصدقاء كثر هنا أتواصل معهم باستمرار وبالأخص صدقي المقرب يونس شريف المشرف العام على الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي النصر».

وقال جيبا: «هذه المرة زيارتي إلى دبي مختلفة، فأنا أتطلع إلى تعزيز علاقتي بدبي وأفكر في الإقامة والاستثمار فيها، وآمل في أن أبدأ مشروعاً لتطوير البراعم والأطفال ودعم المواهب المحلية هنا في رياضة لكرة الطائرة، وأتمنى أن أساعد في تطوير رياضة الكرة الطائرة بداية من الرياضة المدرسية التي تكون روابط بين أسر اللاعبين وتجعل منهم عائلة كبيرة يدعمون بعضهم بعضاً».

ظهر جيبا البالغ من العمر 44 عامًا لأول مرة للبرازيل في سن 18 عام 1995 وفاز بأكثر من 30 بطولة دولية مع المنتخب الوطني البرازيلي، بما في ذلك قيادته المنتخب للحصول على ذهبية أولمبية وثلاث بطولات عالم، كما انضم إلى صفوف نادي النصر الإماراتي في دبي خلال موسم 2013/2014، وكانت دبي هي محطته الأخيرة بعدما لعب في إيطاليا وروسيا والأرجنتين والبرازيل، حيث اعتزل بعدها مسيرته الاحترافية.