ضربة قوية لمدرب ميلان!

روما (رويترز)

قال ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء إن حارسه مايك ماينان سيغيب عن الملاعب عشرة أسابيع بعد خضوعه لجراحه في معصمه.

وجلس الحارس البالغ عمره 26 عاماً كبديل في فوز فرنسا على بلجيكا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية، لكنه احتاج للخضوع لجراحة عند عودته لإيطاليا.

وقال ميلان في موقعه على الإنترنت: يمكن لميلان التأكيد أن مايك ماينان خضع اليوم لفحص بالمنظار كشف عن إصابة في أربطة معصمه الأيسر، وقد تم علاجها، الجراحة نجحت تماماً، سيرتاح ستة أسابيع قبل البدء في إعادة التأهيل، ومن المتوقع غيابه عن المباريات لمدة عشرة أسابيع.

وتألق ماينان منذ انضمامه إلى ميلان قادماً من ليل في مايو الماضي في عقد مدته خمس سنوات، وخاض كافة مباريات ميلان في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.

ويمثل غياب الحارس ضربة للمدرب ستيفانو بيولي، حيث سيغيب حارسه عن عدة مباريات مهمة بينها أربع متبقية لميلان في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا فضلاً عن مواجهتي روما وإنتر ميلان في الدوري.

ومن غير المرجح أن يعود ماينان للملاعب مرة أخرى قبل عطلة الشتاء في الدوري الإيطالي خلال يناير كانون الثاني المقبل.