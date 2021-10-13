«أبيض الشباب» يتعادل مع سوريا ودياً



دبي (الاتحاد)

تعادل منتخبنا الوطني للشباب تحت 20 عاماً مع سوريا 2-2، في المباراة الودية الأولى التي جرت على ملعب ذياب عوانة بدبي، سجل هدفي «أبيض الشباب» سلطان عادل، ونبيل فيروز، ويلتقي المنتخبان مجدداً يوم السبت المقبل.

وأشار بدر أحمد الحمادي مدير المنتخب أن التجمع الحالي يأتي في إطار حرص لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية على تحضير المنتخب بصورة مبكرة للاستحقاقات المقبلة، وأن التجارب الودية تُمثل فرصة جيدة لتجربة بعض العناصر المنضمة حديثاً للمنتخب، والتي تم انتقاؤها من خلال متابعات الجهاز الفني لمنتخبنا لمباريات مسابقتي دوري المحترفين تحت 21 عاماً ، ودوري الشباب تحت 19 عاماً.