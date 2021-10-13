«أبوظبي الرياضي» يستعرض استعدادات استضافة المهرجان العالمي للألعاب المائية

أبوظبي (الاتحاد)

استعرضت اللجنة المحلية المنظمة للمهرجان العالمي للألعاب المائية الذي يقام خلال الفترة من 16 - 21 ديسمبر المقبل في الاتحاد أرينا في جزيرة ياس، والذي يشارك فيه أكثر من 1000 رياضي يمثلون أكثر من 180 جنسية، الاستعدادات والتحضيرات القائمة خلال زيارة رسمية إلى مقر الاتحاد الدولي للسباحة في مدينة لوزان السويسرية.

ضم وفد اللجنة المحلية كلاً من عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسلطان السماحي، رئيس اتحاد السباحة، وسهيل عبد الله العريفي، مدير تنفيذي قطاع الفعاليات بالإنابة في مجلس أبوظبي الرياضي، وعبدالله الوهيبي مدير المهرجان، كما شهدت الزيارة حضور أعضاء اللجنة العليا للاتحاد الدولي للسباحة، ومن ضمنهم برنت نويكي، المدير التنفيذي للاتحاد الدولي، وطه الكشري، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي.

وناقشت اللجنتان المحلية والعليا آخر التطورات والتحضيرات لبطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة (25 متراً)، والمهرجان الذي تتضمن فعالياته التصفيات التأهيلية لبطولة العالم للغطس العالي، وبطولة العالم للغطس للفرق، وسباق التتابع في المياه المفتوحة (4×1500متر)، ونهائيات ماراثون كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة لمسافة 10 كم.

وأوضح عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي أن اجتماع اللجنة المحلية المنظمة للمهرجان مع اللجنة العليا في لوزان جاء ناجحا، حيث تمت مناقشة العديد من المواضيع الهامة مع الاقتراب من موعد انطلاق الحدث العالمي واستضافة نخبة الرياضيين والموهوبين المشاركين في أولمبياد طوكيو.

أضاف: «ستكون أبوظبي وجزيرة ياس على وجه الخصوص محط أنظار العالم، وسنعمل مع الاتحاد الدولي للسباحة والشركاء، على تقديم بطولة تعكس مكانة أبوظبي العالمية».

الجدير بالذكر أن مجموع الجوائز الإجمالية لبطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة (25 متراً) تبلغ 2.8 مليون دولار، لتصبح أكبر جائزة تُمنح خلال تاريخ البطولة منذ إطلاقها.

وتشهد البطولة رفع الجوائز المالية للإنجازات الفردية بنسبة 50 %، فيما سيحصل أي سباح يسجل رقمًا قياسيًا عالمياً فردياً جديداً على 50,000 دولار (أو قيمة معادلة لها بالعملة المحلية) كما سيتم تأكيد القائمة النهائية للرياضيين المشاركين في جميع الفعاليات في شهر نوفمبر القادم.





