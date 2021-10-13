بيدري باقٍ في «البارسا» بـ «الجزائي 600»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



وصل برشلونة الإسباني إلى مرحلة متقدمة في مفاوضاته مع الشاب بيدري، من أجل تجديد عقده، بعد أن أبدى استعداده لقبول عقد جديد حتى 2026.

وذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، إن الساعات الـ24 الأخيرة شهدت تقدماً كبيراً في هذه المفاوضات، وبدا خلالها بيدري سعيداً ، لكونه سيستمر مع النادي «الكتالوني».

وقال الموقع إن برشلونة وضع شرطاً جزائياً قيمته 600 مليون يورو في عقد اللاعب، للحيلولة من دون تعرضه للإغراء من جانب الأندية الأوروبية الكبيرة.

وكانت إدارة «البارسا» بدأت مباحثات مع بيدري وأنسو فاتي، ولكنها توقفت بالنسبة لهذا الأخير، بينما استمرت مع بيدري بعد التوصل إلى صيغة حل وسط وافق خلالها النجم الدولي الشاب البالغ 18 سنة، على شروط النادي بضرورة التوقيع لخمس سنوات جديدة، حتى 2026، على أن يزيد راتبه بمبلغ سنوي مناسب وفقاً لوضعه في الفريق.

ويعتبر بيدري من أقل اللاعبين من حيث الراتب، رغم الموسم الماضي الذي ظهر فيه بمستوى عالٍ، في المباريات التي شارك فيها مع برشلونة.

وأشار الموقع إلى أن الاتجاه سيكون نحو تحسين راتب ميسي في عقده الجديد، ولعب بيدري 10 مباريات مع منتخب إسبانيا هذا العام، وشارك في دورة طوكيو للألعاب الأوليمبية، وترتيباً على ذلك، من المنطقي أن يرتفع راتبه وفقاً لهذه الخبرات الجديدة.

ورغم اهتمام «البارسا» بهذا اللاعب الشاب، وتمسكه باستمراره مع الفريق، إلا إنه لم يتم تقديم عرض ملموس له حتى الآن، براتب محدد، وإن كان ذلك لا يزعج بيدري الذي يعتبر شغله الشاغل البقاء في «الكامب نو»، بعد أن انضم إلى النادي «الكتالوني» قادماً من لاس بالماس عام 2020.