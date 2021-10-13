الإمارات تستضيف الاجتماع المشترك لـ «دولي الطائرة» وغرب آسيا

دبي (الاتحاد)

يستضيف اتحاد الكرة الطائرة في الثانية ظهر بعد غدٍ الجمعة الاجتماع المشترك الذي للاتحاد الدولي للكرة الطائرة مع اتحادات اللعبة في منطقة غرب سيا، بقاعة المؤتمرات بفندق جراند حياة ــ دبي، وذلك بحضور البرازيلي أري جراسا رئيس الاتحاد الدولي.

ويأتي اللقاء المشترك ضمن سلسلة اجتماعات الاتحاد الدولي للكرة الطائرة مع الاتحادات الوطنية في قارة آسيا لمناقشة سبل وطرق تطوير اللعبة، وآليات الدعم المالي والتقني بهدف توفير كافة السبل لمشاركتها في البطولات الآسيوية والدولية وتأهيل كوادرها الوطنية.

ويضم وفد الاتحاد الدولي المشارك في الاجتماع المرتقب المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للكرة الطائرة، ورؤساء اللجان الدائمة، بجانب رؤساء اتحادات الإمارات «المستضيف»، البحرين، عمان، السعودية، الكويت، قطر، الأردن، العراق، سوريا، فلسطين، ولبنان.