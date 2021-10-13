مارفيك «فوق صفيح ساخن»!

معتز الشامي (دبي)



يعقد مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، اجتماعه مساء الاثنين المقبل، بمقره في دبي، وذلك لاتخاذ قرار بشأن وضع المنتخب الأول، والجهاز الفني بقيادة الهولندي مارفيك، بعدما تعالت الأصوات التي طالبت بضرورة التدخل، من أجل تصحيح مسار «الأبيض»، على خلفية «زلزال» النتائج المخيبة، وحصد المنتخب 3 نقاط فقط من 12 نقطة ممكنة خلال 4 مباريات، منها 3 لقاءات على ملعبه، ومباراة خارجه، ما وضع مصير المدرب مارفيك «فوق صفيح ساخن»، في ظل حالة الغضب تجاه المدرب، ليس فقط بسبب تواضع الأداء، ولكن أيضاً بعد التصريحات التي أدلى بها خلال الأيام الماضية.

ويستعد المنتخب لمواجهتين «فاصلتين»، في مسيرته بتصفيات المرحلة الثالثة والحاسمة المؤهلة إلى «مونديال 2022»، أمام كوريا الجنوبية في سيول، ولبنان في بيروت خلال نوفمبر المقبل، بينما يفرض ضيق الوقت للمباراتين المقبلتين في التصفيات، ضرورة سرعة حسم القرار، سواء بالإبقاء على الجهاز الفني أو اللجوء إلى «خيار التغيير».

وطلبت لجنة المنتخبات باتحاد الكرة من الجهازين الفني والإداري تقريراً، عن المعسكر الأخير لـ «الأبيض»، وأسباب تواضع المستوى في المباراتين.

فيما نفت المصادر ما تردد عن تقديم أي من أعضاء اللجنة باستقالته «حتى الآن»، كما نفت وجود قرار بإجراء تغييرات في اللجنة، أو حلها وتعيين أخرى جديدة، حيث سيتم تأجيل أي قرار، بهدف مناقشته خلال الاجتماع المقبل لمجلس إدارة الاتحاد، الذي يشهد طرح السيناريوهات كافة، في كل ما يخص المنتخبات.

من جهة أخرى، بدأت لجنة المنتخبات القيام بالترتيبات الخاصة، بسفر بعثة «الأبيض» إلى كوريا الجنوبية، ومنها إلى بيروت في نوفمبر المقبل، حيث يدخل المنتخب تجمه المرتقب 4 نوفمبر المقبل.