دبي تستضيف أكبر سباق تاريخي لسيارات «فورمولا-1»

دبي (وام)

تستضيف دبي يوم 3 ديسمبر المقبل «سباق الجائزة الكبرى التاريخي في دبي» بالتعاون مع شركة «جالف هيستوريك- Gulf Historic» أكبر سباق تاريخي لسيارات الفورمولا -1 في المنطقة احتفاء باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، وذلك بهدف إعادة إحياء سباق الجائزة الكبرى الذي أقيم في دبي منذ 40 عاماً للمرة الأولى في المنطقة.

ويضم السباق عدداً من سباقات سيارات الفورمولا -1 التاريخية وسيارات من «الفئة سي» من سبعينيات إلى تسعينيات القرن الماضي.

وكان سباق الجائزة الكبرى الأول لسيارات الفورمولا- 1 قد أقيم في دبي عام 1981 تحت رعاية المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه احتفالاً بالذكرى العاشرة لتأسيس دولة الإمارات، بحضور نخبة من السائقين المشاهير حول العالم بمن فيهم نايجل مانسيل وخوان مانويل فانجيو وكارول شيلبي وستيرلنج موس وغيرهم.

وقال فيصل السهلاوي مدير عام حلبة دبي أوتودروم: متحمسون جداً لإعادة إحياء هذا الحدث البارز والمهم في تاريخ السباقات في المنطقة وبعد مرور 40 عاماً على استضافتها لهذا السباق العالمي والذي شهد مشاركة أهم سائقي الفورمولا-1 في حينها أصبحت دبي مركزاً عالمياً مرموقاً لأهم الفعاليات الرياضية التي تجذب جمهوراً كبيراً من حول العالم.

وأضاف: كلنا ثقة بما سيقدمه إحياء هذا الحدث التاريخي مرة جديدة من متعة استثنائية للجمهور، حيث ستشهد دبي أوتودروم على طول مضمارها البالغ 5.39 كم سباقات سيارات الفورمولا- 1 التاريخية وسيارات من «الفئة سي» بما يهدف إلى توحيد الماضي والحاضر خلال الاحتفالات بالذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات، وذلك بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين.

وسيشهد الحدث مجموعة من الاحتفالات وسباقات السيارات وغيرها من الفعاليات ذات الصلة إضافة إلى عرض سيارات كلاسيكية والعديد من الأنشطة المخصصة للأطفال وغيرها من الفعاليات التراثية والموسيقية.

