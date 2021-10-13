جوران: عجمان هدفه لقب كأس المحترفين

رضا سليم (دبي)



أكد الصربي جوران مدرب عجمان قبل مباراة الشارقة في كأس رابطة المحترفين يوم الجمعة المقبل، أن فريقه يهدف إلى الفوز بالكأس مثل كل فرق البطولة، إلا أنه يتعامل مع بسياسة المباراة الواحدة وحظوة بخطوة، وقال «فريقنا يملك الروح والعزيمة لتحقيق البطولة، ولعبنا أمام الشارقة في الدوري، وسنلعب أمامه مجدداً في كأس رابطة المحترفين، وحاولنا خلال فترة التوقف علاج الأخطاء التي ظهرت في المباراة الماضية، ونعمل على الخروج بنتيجة إيجابية، ولدي يقين بجاهزية فريقي للمباراة».

وأضاف: المواجهة الثانية أمام «الملك» هذا الموسم ليست مختلفة عن المباراة الماضية في الدوري، وكلا الفريقين يسعى للفوز، والاختلاف الوحيد غياب عدد من الدوليين مع منتخبات بلادهم و«البرتقالي» سيقدم كرة قدم متميزة».

وأشار جوران إلى أن توقف الدوري هذه المرة إيجابي على عجمان، وقال: حاولنا تجهيز اللاعبين خاصة المصابين خلال فترة التوقف، وعلينا احترام الأجندة الدولية، وعملنا على تأهل جميع اللاعبين لعودة المباريات.

وقال سعود سعيد لاعب عجمان: فريقنا يعيش حالة ممتازة من بداية الموسم، أجواء مثالية وانسجام بين اللاعبين والمدرب وإدارة النادي، وهو ما انعكس على الأداء في الملعب، وفي التوقف عالجنا الأخطاء، ونأمل أن نواصل تحقيق النتائج الإيجابية هذا الموسم، والمنافس فريق قوي، ونسعى لنتيجة إيجابية تساعدنا في مواجهة العودة وتحفزنا في مباريات الدوري».

وأضاف: عودتي إلى عجمان متميزة من خلال الروح الموجودة والتجانس بين اللاعبين، وسعيد بتواجدي مع هذه المجموعة والجهاز الفني، ولدينا الإمكانات أن نحقق نتائج متميزة في الدوري والكأس، ولست غريباً عن النادي ويتم التعامل معي على أنني «ولد النادي»، وأتمنى أن أكون على قدر الثقة من الإدارة والجهاز الفني».

وأوضح أن عجمان لم يستقبل إلا 3 أهداف وظهرت بصمة المدرب، وجميع اللاعبين يقدمون مستوى جيداً، وسواء لعبت أو أي لاعب آخر، فالجميع يقدم مستوى متميزاً، سواء على المستوى الدفاعي أو الوسط والهجوم.