المنعطف الخطير.. بلا حذر!



سلطان آل علي (دبي)

انتهت الجولة الرابعة من المرحلة الثالثة والحاسمة لتصفيات آسيا والمؤهلة إلى كأس العالم 2022، والتي تعد منعطفاً مهماً في مسيرة كل المنتخبات الساعية لنيل أحد بطاقات التأهل، وتحسين وضعها في ترتيب المجموعة أو تعزيزه.

ووضحت الرغبة بصورة جلية في نتائج المواجهات التي خلت للمرة الأولى بعد 3 جولات من التحفظ والحذر.

وشهدت الجولة الرابعة تسجيل 23 هدفاً في 6 مباريات، بمعدل يقارب 4 أهداف في كل مباراة، في حين أنّ الجولة الأولى والثانية شهدتا معاً تسجيل 18 هدفاً فقط، وبتوزيع 9 أهداف على كل جولة.

بينما ارتفع الرقم إلى 14 هدفاً في الجولة الثالثة قبل الوصول إلى 23 هدفاً في الجولة الرابعة.

وسجلت جميع المنتخبات الـ12 للمرة الأولى، وبالتالي لم يخرج أي منتخب بشباك نظيفة، بعكس الجولة الأولى التي عجزت فيها 7 منتخبات عن تسجيل الأهداف، والجولة الثانية بـ5، والثالثة بـ4 منتخبات. والملاحظ أنّ عدد الأهداف يتصاعد مع كل جولة، مما يعكس ارتفاع رغبة المنتخبات في التسجيل وتحقيق النتائج الإيجابية على عكس البدايات.

ويبقى المنتخبان السعودي والأسترالي في صدارة خطوط الهجوم بـ8 أهداف، خلال 4 مباريات لكل منهما، بينما على الجانب الآخر يأتي العراق بهدفين ليكون صاحب أضعف هجوم في المرحلة، في حين أنّ أقوى الدفاعات من نصيب منتخب إيران الذي استقبلت شباكه أول هدف من كوريا الجنوبية بعد 6 مباريات متتالية بشباك نظيفة في مجمل التصفيات، ويظل فيتنام الأسوأ والأضعف دفاعاً باستقبال 10 أهداف.