الدوري الفرنسي يتوقف 6 أسابيع من أجل المونديال

باريس (أ ف ب)

سيتوقف الدوري الفرنسي لكرة القدم نحو ستة أسابيع بين نوفمبر وديسمبر 2022 خلال فترة تنظيم كأس العالم في قطر، بحسب ما أعلنت الرابطة الأربعاء.

ينطلق موسم 2022-2023 في 6 أغسطس المقبل ويتوقف خلال كأس العالم المقامة في نهاية فصل الخريف بسبب درجات الحرارة المرتفعة صيفاً في الدوحة، فيما من المتعارف عليه إقامة كأس العالم في يونيو ويوليو مرّة كل أربعة أعوام.

وستكون فترة التوقف بين 13 نوفمبر و28 ديسمبر، علماً بأن المونديال المقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط، ينطلق في 21 نوفمبر ويختتم في 18 ديسمبر.

ويتم تسريح اللاعبين من قبل أنديتهم في 14 نوفمبر، قبل أسبوع من انطلاق المونديال.

كما أن الرابطة ستعتمد جولة غير اعتيادية في 28 ديسمبر، على طريقة الـ «بوكسينج داي» الإنجليزي.

ويختتم موسم الدوري الفرنسي في 4 يونيو، أي بعد أسبوعين من تاريخ انتهاء الموسم الجاري.

وكانت الرابطة قد صوّتت في يونيو الماضي على تقليص عدد أندية الدرجة الأولى من 20 إلى 18 نادياً بدءاً من موسم 2023-2024.

وستهبط أربعة أندية من الدرجة الأولى مع انتهاء موسم 2022-2023 مقابل صعود فريقين فقط إلى دوي النخبة.