إساءات عنصرية في حق إيلانجا

لندن (د ب أ)

أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم أن أنتوني إيلانجا مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، تعرض لإساءات عنصرية من لاعب منافس خلال مشاركته ضمن صفوف المنتخب السويدي للشباب (تحت 21 عاماً) أمس الثلاثاء.

وشارك إيلانجا ضمن صفوف المنتخب السويدي في المباراة التي انتهت بالتعادل مع نظيره الإيطالي 1-1 أمس في تصفيات بطولة أوروبا للشباب (تحت 21 عاماً).

وذكر الاتحاد السويدي في بيان نشره عبر موقعه على الإنترنت: «فيما يتعلق بمباراة تصفيات بطولة أوروبا تحت 21 عاماً أمام إيطاليا في مونزا يوم الثلاثاء، كشف أنتوني إيلانجا عقب المباراة أنه تلقى تعليقاً عنصرياً من لاعب منافس بالمنتخب الإيطالي تحت 21 عاماً».

وقال كلايس إريكسون المدير الفني للمنتخب السويدي للشباب: «لقد سردنا روايتنا حول ما حدث وقدمنا تقريراً شفهياً إلى الحكام والمندوبين للمباراة». وأضاف: «الآن نحن بانتظار إفادة من خلال تقرير المباراة وتقرير الحكم.

وبمجرد حدوث هذا، سنقرر كيفية التصرف، وجرى أيضاً إبلاغ مارتين فريدمان مسؤول شؤون السلامة بما حدث».

وتابع: «لا يفترض أن يتعرض أحد للعنصرية، هو أمر غير مقبول على الإطلاق. نحن جميعاً نقف خلف أنتوني وندعمه في هذا الأمر».

وشارك إيلانجا (19 عاماً) في ثلاث مباريات ضمن صفوف الفريق الأول لمانشستر يونايتد، ونجح خلال المباراة الثانية في تسجيل هدف قاد به الفريق للفوز على وولفرهامبتون 2-1 في ختام الموسم الماضي.