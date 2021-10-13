95 % نسبة حضور الجمهور في دوري الكريكيت الهندي بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

حققت أبوظبي نجاحاً منقطع النظير خلال استضافتها مباريات الدوري الهندي الممتاز للمحترفين للكريكيت 2021، حيث تابع مباريات البطولة الأشهر على مستوى العالم في اللعبة في استاد زايد للكريكيت بالعاصمة الإماراتية 15200 مشجع، بمعدل حضور بلغ 95% مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأسدل الستار على مباريات الدوري الهندي الممتاز للكريكيت الجمعة الماضي في استاد زايد للكريكيت بطريقة درامية، حين تغلب فريق مومباي إنديانز على سن رايزرز حيدر أباد في المباراة الأكثر تسجيلاً للنقاط في البطولة منذ انطلاقها في الإمارات الشهر الماضي. وكشفت المباريات الثماني التي أقيمت في استاد زايد للكريكيت عن أرقام رائعة تعزز من نجاحات اللعبة، وذلك قبل استضافة منافسات كأس العالم للكريكيت T20 للرجال 2021.

ومع 2000 مشجع حداً أقصى لسعة الملعب في المباراة الواحدة، بلغ إجمالي حضور الجمهور للمباريات 15200 مشجع بنسبة 95% خلال المباريات الثماني. وشارك في تنظيم المباريات أكثر من 50 متطوعاً، و47 موظفاً من نادي أبوظبي للكريكيت، و107 مسؤولين أمن، و50 من أفراد شرطة أبوظبي لتأمين المباريات، كما شهدت البطولة أكثر من 150 ساعة من الحصص التدريبية لفريقي كولكاتا نايت رايدرز ومومباي إنديانز اللذين خاضا تدريباتهما في أبوظبي.

وحققت مباراة مومباي إنديانز وسن رايزرز حيدر أباد رقماً قياسياً بـ 235 نقطة لفريق مومباي إنديانز كأكبر انتصار يسجله فريق في الدوري الممتاز سواء في الهند أو الإمارات، إضافة إلى رقم قياسي آخر باعتبارها المباراة الأكثر تسجيلاً للنقاط بإجمالي 428 نقطة للفريقين، مما يعني أن أبوظبي استضافت المباراتين الأكثر تسجيلاً في الإمارات على الإطلاق.

وأعرب مات باوتشر الرئيس التنفيذي لنادي أبوظبي للكريكيت عن سعادته بالنجاح الذي حققه الحدث، مشيداً بالمستوى الكبير الذي شهدته المباريات وحضور المشجعين المثالي على مدار أيام البطولة.

وقال:«لقد كانت جميع مباريات الدوري الهندي الممتاز للكريكيت الثمانية في أبوظبي مذهلة، وكان من الرائع رؤية المشجعين مرة أخرى في استاد زايد للكريكيت، ولا يسعنا الانتظار للاستفادة من هذا الزخم خلال استضافة منافسات كأس العالم للكريكيت T10 للرجال، والذي بات على الأبواب».

وأضاف:«نحن أيضاً فخورون بثنائي أكاديمية أبوظبي للكريكيت رييس أيان (21 عاماً) وسايليس جايشانكر (18 عاماً) اللذان انضما إلى تدريبات فريق كولكاتا نايت رايدرز، وهي نقلة نوعية كبيرة وتجربة رائعة بالنسبة لهما، وسيكون لها تأثير كبير على مسيرة لاعبي الكريكيت المحليين في أبوظبي، وترفع من سقف طموحاتهم للانضمام إلى أحد الأندية الكبرى».