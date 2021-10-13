رحيل العداءة الكينية تيروب.. «شبهة قتل»!

برلين (د ب أ)

أعلن الاتحاد الكيني لألعاب القوى اليوم الأربعاء أنه جرى العثور على العداءة الكينية أجنيس جيبيت تيروب (25 عاماً)، الفائزة ببرونزيتين في بطولة العالم لألعاب القوى، متوفية في منزلها، فيما يزعم بأنها جريمة قتل.

وأضاف الاتحاد وتقارير إعلامية محلية أنه جرى العثور على تيروب في منزلها في مدينة إيتن، وكانت مصابة بطعنات. وتابع الاتحاد الكيني: «مازلنا نعمل للكشف عن مزيد من التفاصيل حول وفاتها».

وأضاف الاتحاد: «كينيا فقدت جوهرة كانت تشكل واحدة من عمالقة ألعاب القوى الصاعدين بشكل سريع على المستوى الدولي، وذلك عبر أدائها الملفت على المضمار».

وأحرزت تيروب برونزية سباق عشرة آلاف متر في كل من نسختي 2017 و2019 من بطولة العالم، وأحرزت المركز الرابع في سباق خمسة آلاف متر في أولمبياد طوكيو هذا العام.

